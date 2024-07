Tak przygotowane ziemniaki smakują zupełnie inaczej. Zobacz ten francuski przepis

Bez względu na to, czy nazywamy je pyrami, kartoflami, bulwami czy grulami, to ziemniaki były, są i prawdopodobnie zawsze będą nieodłącznym elementem polskiej kuchni, stanowiąc ważny dodatek do wielu posiłków. I choć przepisów na ziemniaki jest mnóstwo, to ten z pewnych względów jest wyjątkowy.