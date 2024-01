Taki schab podaję na niedzielny obiad. Nie zostaje ani kawałek

Oprac.: Joanna Leśniak Kuchnia

Dania ze schabu nie muszą sprowadzać się do smażonych kotletów. Masz ochotę na delikatniejszą i mniej kaloryczną wersję tego popularnego mięsa? Jesteś w dobrym miejscu. Schab duszony z cebulką oraz jabłkiem to pomysł na obiad, którym zaimponujesz wszystkim domownikom i gościom. Twoją słodką tajemnicą pozostanie fakt, że to niezwykle prosta potrawa, którą przygotujesz bez komplikacji.

Zdjęcie Soczysty schab to idealny pomysł na obiad / 123RF/PICSEL