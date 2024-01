Spis treści: 01 Kisiel - co to za przekąska?

Kisiel - co to za przekąska?

Z połączenia wywaru na bazie owoców oraz rozpuszczonej w wodzie mąki ziemniaczanej powstaje deser o żelowej konsystencji, który najlepiej zjadać za pomocą łyżeczki. Słodka przekąska przypada do gustu nie tylko dzieciom, ale także dorosłym, przypominając im własne czasy dzieciństwa. Podstawowy przepis zakłada użycie jedynie czterech składników, które bez problemu dostaniemy w każdym sklepie spożywczym.

Produktem odpowiadającym za żelowość kisielu jest mąka ziemniaczana, czyli produkt bogaty w węglowodany, witaminę C, minerały oraz sporą dawkę błonnika pokarmowego, który doskonale działa na jelita. Specjaliści wskazują, że jego obecność w organizmie pozwala oczyścić ociężałe jelita z nadmiaru złogów i nagromadzonych toksyn. Sam kisiel jest ratunkiem dla osób zmagających się z uporczywymi biegunkami, zaparciami, refluksem, a nawet wrzodami żołądka.

Z czego można zrobić kisiel?

Niezależnie od tego, czy spędzamy dzień, leniwie leżąc na kanapie, a może bez wytchnienia kursujemy po całym mieście, załatwiając ważne sprawy, przychodzi taki moment, że mamy ochotę na słodką przekąskę. Jeśli nie jesteśmy zwolennikami sklepowych słodkości, postawmy na szybki, prosty i tani deser, który zaspokoi nasz żołądek.

Domowy kisiel przygotujemy z licznych sezonowych, a także mrożonych owoców. Niezwykle smakuje z truskawkami, borówkami, wiśniami, malinami czy mango. Co ciekawe, sposobów na ugotowanie tego rarytasu jest kilka. Możemy zrobić go na bazie kompotu, przecieru, a nawet soku owocowego. Wykonując przepis od podstaw, sami decydujemy, ile cukru do niego dodamy. Nic nie stoi na przeszkodzie, by całkowicie wykluczyć ten składnik z przekąski lub zastąpić go miodem, syropem z agawy, a także innym słodzikiem.

Domowy kisiel z brzoskwiniami - przepis

Składniki:

300 g brzoskwiń świeżych lub z puszki,

2 łyżki mąki ziemniaczanej,

2-3 łyżki cukru,

2 łyżki soku z cytryny,

500 ml wody.

Przygotowanie:

Świeże owoce dokładnie myjemy, wyjmujemy pestki i kroimy na plasterki lub niewielką kostkę. Jeśli zdecydujemy się na użycie owoców w puszce, odsączmy je z zalewy i pokrójmy wedle uznania. Z podanej porcji wody odlewamy ½ szklanki, a resztę wlewamy do garnka, dodajemy cukier oraz sok z cytryny i doprowadzamy do zagotowania. Do wrzącej wody wkładamy owoce i gotujemy przez ok. 3-4 minuty na niewielkim ogniu. W tym czasie zabieramy się za przygotowania zawiesiny. Mąkę ziemniaczaną dodajemy do wody w szklance, mieszamy w celu uniknięcia grudek, a następnie wlewamy do gotujących się owoców. Zawartość garnka mieszamy do momentu, aż nabierze idealnie gęstej konsystencji. Domowy kisiel podajemy na ciepło. Przysmak możemy udekorować bitą śmietaną i świeżymi owocami lub zaserwować bez dodatków. Smacznego!

Czym zagęścić zbyt rzadki przysmak?

Sama myśl o kisielu przywołuje skojarzenie ze słodką i żelową konsystencją rozkosznie rozpływającą się na języku. Zdarza się, że mimo doświadczenia, nie zawsze jesteśmy w stanie uzyskać efekt, na którym nam zależy. Co zrobić, jeśli przekąska wyjdzie zbyt rzadka?

Kluczem do zagęszczenia kisielu jest mąka ziemniaczana. To właśnie ten składnik odpowiada za finalną konsystencję. Jeśli nie jesteśmy zadowoleni z gęstości deseru, wsypmy dodatkową łyżeczkę mąki ziemniaczanej do garnka z gotujący się kisielem i ponownie doprowadźmy go do wrzenia.

