Dobrobyt zaczyna się już od progu twojego domu

Kolor twojej wycieraczki na progu domu może dosłownie "wysysać" pieniądze z twojej przestrzeni. Brzmi jak przesada? A jednak według praktyków Feng Shui kolor wycieraczki może mieć realny wpływ na to, jak energia dobrobytu przepływa do twojego domu. To właśnie próg jest miejscem, przez które wchodzi szczęście, pieniądze i pomyślność, albo przeciwnie - przez które uciekają.

Wiele osób ignoruje ten element wystroju, traktując wycieraczkę wyłącznie praktycznie. Tymczasem w Feng Shui to pierwszy "filtr", który może wzmocnić lub zablokować to, co chcesz przyciągnąć.

Dlaczego wycieraczka jest tak ważna?

W Feng Shui drzwi wejściowe są nazywane ustami energii. To właśnie tam zatrzymuje się, przechodzi lub odbija energia dobrobytu.

A wycieraczka jest jak strażnik, który może ją zaprosić albo odesłać.

Jeśli czujesz, że pieniądze uciekają ci z portfela szybciej, niż wpadają, co chwilę tracisz okazje na dobry zarobek albo czujesz w domu chaos, warto zacząć sprawdzanie od progu. Kolor wycieraczki często okazuje się cichym "winowajcą".

Tak nieświadomie blokujesz dobrobyt

Niedopasowana do kierunku czerwona wycieraczka może porządnie "namieszać" w twoich finansach Leonid Iastremskyi 123RF/PICSEL

Czerwone wycieraczki - czerwień kojarzy się ze szczęściem, ale nie zawsze działa korzystnie.

Przy drzwiach na południe: Wydatki, szybkie decyzje, których żałujesz.

Przy drzwiach na zachód: Pieniądze znikną szybciej, niż napłyną.

Czerwony kolor jest silny, ale trzeba go używać mądrze. Nie jest uniwersalny.

Czarne wycieraczki - czerń symbolizuje wodę. W niektórych kierunkach (zwłaszcza przy drzwiach na północ lub wschód) potrafi działać jak studnia, która wciąga energię do środka i rozprasza ją. W efekcie dobrobyt zaczyna odpływać, a w domu pojawia się poczucie ciągłych strat.

Jak dobrać kolor wycieraczki do kierunku?

Czarne wycieraczki są bardzo popularne, ale nie dla każdego będzie to dobry wybór 123RF/PICSEL

Jeśli chcesz, aby próg twojego domu wspierał przepływ energii i zapraszał to, co dobre i obfite, zapamiętaj tę zasadę:

Czerwona wycieraczka - drzwi na wschód

Czarna wycieraczka - drzwi na południe

Brązowa wycieraczka - drzwi na zachód

Niebieska wycieraczka - drzwi na północ

Żółta wycieraczka - centrum domu (np. wycieraczka wewnątrz)

Tak dobrana kolorystyka harmonizuje elementy Feng Shui: ogień, wodę, ziemię, drewno i metal. Dzięki temu energia wchodzi naturalnie. Zmiana wycieraczki to jedna z najprostszych i najtańszych rzeczy, jakie możesz zrobić dla poprawy przepływu energii. Nie wymaga remontu, przemeblowania ani specjalnych rytuałów.

Czasem wystarczy wymienić ją na kolor zgodny z kierunkiem drzwi, aby:

poczuć większy spokój,

zauważyć mniejszy chaos finansowy,

wprowadzić świeżą energię do domu,

otworzyć się na nowe okazje.

