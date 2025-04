Białka przekładamy do drugiej miski, wsypujemy cukier i ubijamy do sztywnej masy . Ubite białka przekładamy delikatnie do masy szpinakowej.

Blachę do pieczenia wykładamy papierem do pieczenia, na którą wykładamy naszą masę i rozprowadzamy po całej powierzchni. Piekarnik rozgrzewamy do 170 st. C i ciasto pieczemy przez ok. 20 minut do momentu, aż lekko się zarumieni na brzegach. Po tym czasie wyłączamy piekarnik i uchylamy drzwi piekarnika na 5 minut. Wyjmujemy ciasto i odstawiamy do ostygnięcia na 25 minut.