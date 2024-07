Charakterystyczny, wyrazisty smak , brak konserwantów, odpowiedni dobór przypraw , idealna konsystencja - takie powinno być doskonałe, domowe, mięsne smarowidło do chleba . Nie trzeba być zawodowym kucharzem, by taki przysmak bez żadnego problemu zrobić samemu w zaciszu własnej kuchni i zajadać się nim do woli.

Do przygotowania mięsnego smarowidła do chleba potrzebujemy zaledwie kilku składników. W tym celu należy zaopatrzyć się w:

Przygotowanie smarowidła zaczynamy od dokładnego umycia mięsa i osuszenia go ręcznikiem papierowym. Następnie mięso kroimy w mniejsze kawałki i przepuszczamy przez maszynkę do mielenia . Boczek kroimy w małą kostkę.

Po tym czasie starannie wyjmujemy dodane wcześniej przyprawy, a do naczynia wlewamy wino i ocet jabłkowy . Naczynie przykrywamy pokrywką i całość dusimy na małym ogniu przez następne dwie godziny. Na koniec próbujemy i w razie potrzeby doprawiamy do smaku pieprzem i solą .

Tak przygotowane mięso odstawiamy do przestudzenia. Gdy smarowidło nie jest już gorące aplikujemy je do czystych i wyparzonych słoików i dokładnie zakręcamy wieczko. Słoiki układamy do góry dnem. Gdy mięso w słoikach całkowicie ostygnie, wkładamy je do lodówki. Gotowe!