Może być doskonałym rozwiązaniem na szybki i sycący lunch lub kolację. Świetnie będzie smakować jako smarowidło do chleba w porze śniadania. Nic nie stoi na przeszkodzie, by podawać ją na imprezach i innych uroczystych spotkaniach przy stole, kiedy zamieni się w apetyczny dip do warzyw i chrupiących przekąsek. Pastę z tuńczyka możesz potraktować jako pomysł na nadzienie do faszerowanych jajek — ta inspiracja przyda się nie tylko podczas planowania wielkanocnego menu.