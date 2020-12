Trileçe - mleczny biszkopt z karmelem

Przez jakiś czas utrzymywano, że ciasto ma osmańskie korzenie i że receptura powstała na terenie Macedonii albo Albanii. Później okazało się jednak, że to bzdura, ale pomysł na nasączany śmietaną biszkopt chwycił. Bardzo szybko trileçe zaczęła serwować każda cukiernia i piekarnia w Stambule. Do dziś jednak nie wiadomo, kto przerobił recepturę klasycznego… meksykańskiego deseru.

Składniki - ciasto: 5 jajek „zerówek”

150 g cukru

100 g mąki tortowej

40 g mąki ziemniaczanej Składniki - sos: 750 ml mleka

200 ml słodkiej śmietany 30%

3 łyżki cukru Składniki - karmel: 170 g cukru

50 g masła

200 ml słodkiej śmietany 30% Składniki - bita śmietana: 200 ml lodowatej słodkiej śmietany 30%

cukier z wanilią

Sposób przygotowania:

Użyj blaszki o rozmiarach 20x30 cm.

Białka ubijamy na sztywną pianę. Stale miksując, dodajemy partiami cukier, najlepiej łyżką. Następnie dodajemy żółtka, sztuka po sztuce, nie przerywając mieszania. Dosypujemy obie mąki i łączymy składniki szpatułką.



Prostokątną formę wykładamy papierem, wlewamy ciasto i pieczemy w 170°C przez około 35 minut. Złote ciasto odstawiamy do wystudzenia.



Składniki sosu mieszamy, by rozpuścić cukier, i zabieramy się do przygotowania karmelu.



Cukier wsypujemy na patelnię, rozpuszczamy na małym ogniu - trzeba pilnować, by się nie przypalił. Dodajemy masło, mieszamy i wlewamy śmietanę. Składniki mają się połączyć.



Ubijamy śmietanę, na koniec dodajemy opakowanie cukru z wanilią. Odstawiamy do lodówki.



Biszkopt wyciągamy z formy. Delikatnie odklejamy od papieru i wkładamy z powrotem do formy, ale do góry nogami - o ile oczywiście uznamy, że biszkopt ma nogi. Nakłuwamy go widelcem, by sos lepiej wsiąkał. Zalewamy sosem. Nakładamy bitą śmietanę na górę, a na niej rozprowadzamy karmel. Całość odstawiamy w chłodne miejsce na 3 godziny.



