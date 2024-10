Krem z dyni to najlepszy pomysł na jesienny posiłek. Zupa jest nie tylko smaczna i aromatyczna, ale też zdrowa i wzmacniająca odporność. Dynia to bogactwo witamin, minerałów, pektyn i błonnika. W połączeniu z imbirem, czosnkiem i kurkumą zyska właściwości przeciwzapalne i wzmocni nas w walce z infekcjami. Co ważne - zupa dyniowa najlepiej smakuje po odgrzaniu następnego dnia, kiedy "przegryzie się" ze wszystkimi przyprawami.

Pieczony schab w sosie grzybowym to pyszne, aromatyczne i sycące danie, które każdemu przypadnie do gustu. A co najważniejsze - łatwo i szybko je przygotować. Kluczem do sukcesu jest zakup dobrej jakości schabu (najlepszy będzie z żyłkami tłuszczu) i odpowiednie pieczenie, tak by mięso było miękkie i soczyste. Dlatego najlepiej zamarynować je dzień przed włożeniem do piekarnika - natrzeć olejem i ulubionymi przyprawami. Świetnie sprawdzi się sól, pieprz, rozmaryn, majeranek, a także czosnek (ząbek wystarczy przekroić na pół i natrzeć nim mięso). Przed pieczeniem zamarynowane mięso powinno się obsmażyć na patelni. Dzięki temu w wierzchniej warstwie schabu zamkną się pory, co zapobiega wysuszeniu podczas pieczenia. Mięso najlepiej piec w jednym kawałku w rękawie lub zamkniętym naczyniu żaroodpornym w temperaturze 180 stopni. Czas pieczenia to 1 godzina na każdy kilogram schabu (np. 2-kilogramowy kawałek należy piec 2 godziny).