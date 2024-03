Jaki rodzaj kiełbasy do żurku wybrać? Najpopularniejszym wyborem jest biała kiełbasa. To właśnie ona kojarzy się z przekazywanym z pokolenia na pokolenie przepisem. W sklepach dostaniemy wyrób surowy lub parzony. Którą lepiej włożyć do koszyka? Doświadczeni kucharze doradzają, by wybierać jedynie surową białą kiełbasę. Taki rodzaj wyrobu wrzucony do wywaru odda mu cały smak, dzięki czemu żurek nabierze doskonałych walorów i posmakuje całej rodzinie.