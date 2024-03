Co dodać do zakwasu na żurek?

Gęsty, kremowy i wypełniony składnikami żurek to komfortowa zupa, która ekspresowo rozgrzewa żołądek. Nie bez powodu podaje się ją również w okresie świątecznym. Parująca waza pełna smakowitego żurku zaspokaja apetyt i syci na długo przybyłych gości. W wielu regionach Polski serwuje się tradycyjny żur nie tylko w porze Wielkanocy, ale także na uroczystą kolację wigilijną. Zanim jednak przejdziemy do jego gotowania, warto zacząć od przygotowania domowego zakwasu.

Prawidłowo przygotowany zakwas na żurek powinien być gotowy do dalszego wykorzystania już po 4-5 dniach spokojnej fermentacji. Jak można to stwierdzić? Mieszanka ukryta w słoiku nabierze charakterystycznego kwaśnego zapachu, którego nie da się pomylić z niczym innym. Jak długo można przechowywać zakwas na żurek w lodówce? Po przelaniu go do świeżej, czystej i szklanej butelki, bez problemu wytrzyma w chłodzie przez 14 dni. Doświadczeni kucharze doradzają jednak, by nie zwlekać z jego wykorzystaniem.