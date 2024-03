Biała kiełbasa: parzona czy surowa

Już sama nazwa pokazuje, jakie są różnice między dwoma rodzajami kiełbas. Biała surowa, jest po prostu sprzedawana w osłonce bez uprzedniej obróbki cieplnej, natomiast parzona jest poddawana moczeniu przez co najmniej kilkanaście minut w gorącej wodzie. Pierwsza z nich przed spożyciem powinna być ugotowana, upieczona lub dobrze usmażona, natomiast druga raczej może być jedzona na zimno, choć wtedy traci na swoim smaku.

Okazuje się, że kiełbasy mają również inny smak: parzona jest delikatniejsza, natomiast surowa wykazuje się intensywniejszym aromatem.

Która kiełbasa jest lepsza?

W zasadzie nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, która kiełbasa biała jest lepsza, ponieważ wszystko to zależy od naszych preferencji. Jeśli ktoś nie przepada za intensywnym smakiem, to parzona będzie idealna. Można ja zjadać na gorąco, zapiekać wraz z dodatkami, czy zaserwować wraz z ziemniakami oraz wyrazistym sosem, np. chrzanowym lub musztardowym. Taką też można bez problemu delikatnie podsmażyć na patelni z cebulą i zjeść ją wtedy, kiedy najdzie nas na to ochota.

A co z białą kiełbasą surową? Ona jest bardziej wyrazista w smaku, o czym doskonale wiadomo, ale ma inną konsystencję, która może przypominać drobne mięso mielone. Z tego względu też ten rodzaj wędliny może być szeroko wykorzystywany w kulinariach. Wystarczy ściągnąć osłonkę: w takiej formie nadaje się do przygotowywania sosów z makaronem, farszów, zapiekanek lub do przygotowania kotletów.

Żur a biała kiełbasa. Którą wybrać?

Żur bezsprzecznie zajmuje ważne miejsce na wielkanocnym stole i nie ma co z tym faktem dyskutować. Co prawda, ogromną rolę w smaku odgrywa zakwas, ale to nie jedyna rzecz, która w świątecznej zupie powinna się znaleźć. Chodzi oczywiście o białą kiełbasę, która jest wspaniałą wstawką do tego dania. Pytanie: którą wybrać? Istnieją dwie szkoły serwowania żuru z białą kiełbasą. Pierwsza z nich zakłada mięsną wstawkę, którą dodaje się na talerzu i w tej opcji świetnie sprawdza się kiełbasa parzona. Druga zaś polega na gotowaniu zupy wraz z kiełbasą i w tej opcji najlepiej wybrać surową. W trakcie przygotowywania kiełbasa rozpadnie się i doda aromat do żuru.

Żurek możesz podać z jajkiem 123RF/PICSEL