Mięso na mielone - jakie będzie najlepsze?

Wybór odpowiedniego rodzaju mięsa do kotletów mielonych wydaje się dość błahą sprawą. Okazuje się jednak, że to właśnie w głównym składniku potrawy tkwi cały jej smak i potencjał. Choć sięgnięcie po gotowe i spakowane wcześniej mięso mielone w sklepie, specjaliści w dziedzinie gotowania doradzają unikać takich rozwiązań. Co prawda jest to opcja wygodna i dość budżetowa, jednak nie zawsze mamy pewność, że wybieramy świeży i nadający się do spożycia produkt.

Najlepiej udać się do sklepu mięsnego i samodzielnie wybrać sobie odpowiedni kawałek, a następnie samodzielnie zmielić go w domu. Jeśli jednak nie dysponujemy dedykowanym urządzeniem, nie wahajmy się poprosić o to sprzedawcę. Ważne, by wybrana sztuka mięsa nie była ani zbyt chuda, ani nadmiernie tłusta. Najlepiej sprawdzi się łopatka wieprzowa, której aromat i optymalna ilość tłuszczu przełożą się na przepyszne kotlety mielone. Smak wieprzowiny podbijemy także niewielkim dodatkiem wołowiny lub odrobiną boczku.

Tajny składnik w idealnie miękkich mielonych

Odrobina tartego ziemniaka to sekret soczystych mielonych 123RF/PICSEL

Smakowite oraz idealnie przyrządzone kotlety powinny z wyglądu nieco przypominać pulchniutkie pączki. Początkującym kucharzom takie zadanie może wydawać się zbyt trudne do wykonania. Wystarczy jednak zastosować banalny trik, który polega na dodaniu jednego nietypowego składnika. Dobrze wymieszaną i doprawioną masę wzbogacamy jeszcze o starte na drobnych oczkach ziemniaki typu C. Pamiętajmy, by zawsze na kilogram mięsa dodawać cztery średnie lub dwa duże okazy. Ziemniaki w prosty sposób zastąpimy także tartą cukinią.

Jeśli zdecydujemy się na wykorzystanie patentu, weźmy pod uwagę, że obecność dodatkowego składnika będzie od nas wymagała nieco dłuższego czasu smażenia. Dobrym rozwiązaniem będzie także ustawienie niewielkiej mocy palnika i przykrycie patelni pokrywką. Osobom, które nie czują się przekonane, że dodatek ziemniaka zmieni konsystencję mielonych, polecamy zastąpienie go kwaśną śmietaną lub jogurtem naturalnym - preferowane proporcje to dwie łyżki na kilogram mięsa. Odrobina nabiału poprawi strukturę kotletów, nada im delikatnie maślany smak i zadba o odpowiedni poziom soczystości.

Jakie zioła do kotletów mielonych?

Kluczowe w udanych kotletach przygotowywanych na bazie mięsa mielonego są nie tylko poziom soczystości czy chrupiąca skórka, ale także odpowiednie doprawienie. Bez dodatku ziół i przypraw kotlety mielone będą co prawda prezentowały się apetycznie, ale zabraknie w nich pożądanej wyrazistości. Smak mięsa najlepiej podbić dodatkiem:

słodkiej lub ostrej papryki

drobno posiekanego czosnku

świeżej natki pietruszki

ziaren kolendry

gorczycy

tymianku

majeranku

czarnego pieprzu

ziela angielskiego

chilli

rozmarynu

