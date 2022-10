Ukryta funkcja zmywarki. Mało kto o niej wie, a wiele ułatwia

Częsty problem właścicieli zmywarek

Każdy użytkownik zmywarki zapewne nie raz rozładowując jej zawartość, został ochlapany wodą, która osiadła na kubkach i miskach. Jest to irytujące, szczególnie jeśli płyn zalał też naczynia znajdujące się na niższej półce zmywarki. Właśnie dlatego wyjmowanie suchych utensyliów należy rozpoczynać od dolnej szuflady.

Dla większości właścicieli zmywarek jest to zapewne oczywistość, ale dodajmy, że układając brudne naczynia takie jak miski i kubki, powinniśmy ustawiać je do góry dnem. Warto też zwrócić uwagę, aby akcesoria w zmywarce nie zachodziły jedne na drugie, bo może to sprawić, że urządzenie ich nie domyje, a w dodatku są to miejsca, gdzie woda lubi się gromadzić.



Ten element jest tam nieprzypadkowo

Naczynia są właściwie ułożone, ale i tak po zakończonym cyklu woda osadza się na kubkach czy miskach? Producenci dodali do zmywarek funkcje, które mają zapobiegać tego typu niedogodnościom. Jeśli wysuniesz górną szufladę swojej zmywarki, zauważysz na jej boku dwa zestawy kółek.



Zdjęcie Dwa zestawy kółek na górnej szufladzie zmywarki to nie przypadek / 123RF/PICSEL

Wysuń maksymalnie szufladę, unieś ją lekko do góry i zdejmij pierwsze kółko, kontynuuj wysuwanie, aż drugie kółko zejdzie z prowadnicy. W tym momencie bok jednej szuflady powinien opierać się wyłącznie na twojej ręce. Teraz nasuń górne kółko szuflady na prowadnicę i powoli wsuwać szufladę, aż drugie kółko także się na niej znajdzie. Na koniec wsuń szufladę do zmywarki. Dużo łatwiejsze zadanie będą mieli właściciele zmywarek z klipsem, wówczas wystarczy użyć jednego z nich by podnieść koszyk do góry.

W tym momencie półka twojej zmywarki jest pochyła — jeden bok znajduje się wyżej od drugiego. I to jest odpowiednia pozycja! Możesz ustawić szufladę w ten sposób, aby woda po myciu naczyń ściekała z nich, zamiast się osadzać, co ma miejsce, jeśli półka zmywarki jest równa.

