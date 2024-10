W Danii wycofane ze sprzedaży. W Polsce nadal jedzą przed kamerą

- Aż mi łzy poleciały! To jest ostre! Naprawdę ostre! - z trudnością łapią oddech młodzi twórcy internetowi, którzy zdecydowali się przystąpić do niebezpiecznego challengu zjedzenia najostrzejszej zupki chińskiej na świecie. Wystarczy wydać kilka złotych, ugotować i... nerki i żołądek, zniszczone. Eksperci są zgodni: to szaleństwo musi się skończyć.