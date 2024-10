Wyróżnia się swoją delikatnością, szybkością przygotowania i zdrowotnymi właściwościami, które sprawiają, że jest szczególnie ceniona w tradycyjnej medycynie chińskiej. Dàn Huā Tāng była często serwowana jako część lekkich posiłków, ponieważ była sycąca, ale jednocześnie łatwostrawna, a przodkowie już dawno odkryli jej rozgrzewające moce. To, co wyróżnia tę zupę to... jajko. To sekret tej potrawy i zdecydowanie główny składnik. To jajko nadaje tej zupie charakterystycznego wyglądu. Płynne jajko wlewa się do gorącego bulionu, tworząc delikatne "kwiaty" lub wstęgi jajeczne. W tradycyjnej medycynie chińskiej jajka są uznawane za wzmacniający składnik, który pomaga odzyskać energię po chorobie. Stąd też jej częste pojawianie się w menu chorujących osób. Dodatkowo w wielu przepisach do zupy dodaje się także imbir, który ma właściwości rozgrzewające i przeciwzapalne. W ten sposób zupa wspiera układ odpornościowy i pomaga w walce z infekcjami.