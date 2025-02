Nugat to słodki deser wytwarzany tradycyjnie z miodu, orzechów, cukru i białek jaj. Powstała masa jest zwykle umieszczana pomiędzy dwoma cienkimi waflami. Wyglądem i kształtem przypomina średniej wielkości batonik, jest słodki, lekko ciągnący i chrupki dzięki dodatkowi orzechów. Najczęściej spotykany nugat ma kolor biały, ale w różnych zakątkach świata można także posmakować nugatu z dodatkiem czekolady czy kakao. To bardzo uniwersalny smakołyk, pasują do niego różnego rodzaju orzechy: laskowe, migdały, pistacje. Aby powstał, należy dopilnować odpowiedniej konsystencji gotowanego miodu i cukru, a następnie dodać ubitą z białek jaj pianę. Po odpowiednio długim ubijaniu całej masy, gdy zacznie twardnieć, należy dodać wybrane orzechy lub suszone owoce. Ostatnim krokiem będzie rozsmarowanie masy nugatowej na waflu, przykrycie go drugim i obciążenie. Po zastygnięciu nugat jest gotowy do jedzenia.