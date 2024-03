Obchodzenie Świąt Wielkanocnych w czasach PRL-u wyglądało zupełnie inaczej niż obecnie. Z jednej strony władze rządzące w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej mało przychylnie patrzyły na tradycje pielęgnowane przez kościół , z drugiej zaś wszelkie posty przyjmowano z entuzjazmem. Nie miało to oczywiście wymiaru religijnego. Na chwilę uciszało mieszkańców, którzy na co dzień mierzyli się z pustymi półkami w sklepach, towarami na kartki lub niewystarczającą dla wszystkich liczbą potrzebnych produktów.

Mówi się, że Polacy mają stanie w kolejkach we krwi. Zdjęcia z tłumami cierpliwie stojącymi za wyczekanym towarem szczególnie kojarzą się z czasami PRL-u. Warto wiedzieć, że tylko niektórym szczęśliwcom udawało się dostać to, po co przyszli. Inni, po odstaniu kilku godzin, najczęściej odchodzili z kwitkiem. Choć lady i zaplecza świeciły pustkami, sporą uwagę przywiązywano do oddania charakteru nadchodzących świąt na wystawach. To właśnie na nich można było zobaczyć prawdziwe bogactwo, o którym niejeden mógł tylko pomarzyć. Już początkiem wiosny witryny ozdabiano kwiatami, zwierzątkami, sztucznymi wędlinami, kiełbasami, baleronami, owocami czy kurami wysiadującymi jajka z gliny.