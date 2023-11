Spis treści: 01 Co dodaje się do sałatki jarzynowej, aby smakowała genialnie?

02 Jak długo gotować warzywa do sałatki jarzynowej?

03 Czego Magda Gessler nie dodaje do sałatki jarzynowej? Z tego składnika lepiej zrezygnuj

Co dodaje się do sałatki jarzynowej, aby smakowała genialnie?

Sałatka jarzynowa to jedno z tradycyjnych polskich dań goszczących na stołach nie tylko podczas świąt, ale również w trakcie innych imprez okolicznościowych, takich jak imieniny czy urodziny. Aby sałatka mogła cieszyć podniebienie gości, warto wiedzieć, co powinno się do niej dodawać. Podstawowymi składnikami są:

ziemniaki

marchew

jabłko

pietruszka

seler

ogórek kiszony

majonez

jajka

Czy istnieją jakieś nieoczywiste dodatki, które wzbogacą smak tego dania? Wiele osób dodaje do sałatki jarzynowej marynowane grzyby. Magda Gessler poleca szczególnie kurki. Z kolei Karol Okrasa dodaje do tej tradycyjnej potrawy karmelizowane jabłko. Oprócz tego sałatkę jarzynową można również uzupełnić niewielką ilością musztardy i chrzanu – dzięki temu będzie smakować genialnie.

Jak długo gotować warzywa do sałatki jarzynowej?

Osoby chcące przyrządzić sałatkę jarzynową mogą zastanawiać się, ile czasu powinny gotować się warzywa. Składniki nie powinny być ani zbyt twarde, ani zbyt miękkie. Okazuje się, że optymalny czas gotowania warzyw do sałatki jarzynowej to około 30 minut. Warzywa można gotować w wodzie lub na parze.

Co istotne, do sałatki jarzynowej warto dodać warzywa uprzednio gotowane w rosole. Dzięki temu całość będzie niezwykle aromatyczna, a tym samym pozostałości po zupie się nie zmarnują.

Czego Magda Gessler nie dodaje do sałatki jarzynowej? Z tego składnika lepiej zrezygnuj

Istnieje pewien składnik, który, zdaniem Magdy Gessler, nie powinien być nigdy dodawany do sałatki jarzynowej. Tradycyjne polskie danie uzupełnione o ten dodatek może znacząco stracić na smaku. O czym konkretnie mowa?

Według Magdy Gessler, do sałatki jarzynowej nigdy nie powinno dodawać się... cebuli. Zdaniem słynnej restauratorki, warzywo to jest niezwykle intensywne. W jednym ze swoich filmików na Instagramie Magda Gessler zaznacza: "cebula powinna być oddzielnie, ponieważ nasza cebula jest bardzo mocna i jeżeli ją dołożymy dzień wcześniej, to potem, jak otwieramy lodówkę, to nam wyje taki gaz cebulowy". Prowadząca "Kuchenne Rewolucje" mówi również o ziemniakach, które nie powinny być mączyste, a bardziej kleiste.

Cebulę można zastąpić innym składnikiem. Chodzi o pora – w smaku jest podobny i jednocześnie mniej intensywny.

