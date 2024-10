Nic nie stoi na przeszkodzie, by pyszną knyszę przygotować w zaciszu własnego domu, a z tym przepisem na pewno będzie to bardzo proste.

Przygotowanie bułki do knyszy zaczynamy od przełożenia drożdży do miski, wsypania łyżki mąki, cukru i soli. Następnie takie składniki zalewamy ciepłym, ale nie gorącym mlekiem , wszystko dokładnie mieszamy i odstawiamy na chwilę, by "pobudzić" drożdże .

Po kilku minutach do drugiej miski ponownie wsypujemy mąkę, wbijamy jedno jajko, wlewamy przygotowany wcześniej zaczyn, uzupełniamy wodą, mlekiem i olejem. Całość zagniatamy i wyrabiamy, aż nabierze odpowiedniej konsystencji , czyli zacznie się delikatnie lepić do rąk.

Gdy ciasto jest już odpowiednio przygotowane, formujemy z niego kulkę, przykrywamy czystą ściereczką i odstawiamy w ciepłe miejsce na ok. 30 minut do wyrośnięcia .

Po tym czasie ponownie delikatnie ugniatamy ciasto i formujemy placki o średnicy ok. 25 cm i grubości 1 cm. Placki smarujemy żółtkiem i zamykamy w piekarniku rozgrzanym do 210 st. C. Pieczenie powinno trwać ok. 25 minut, aż bułki będą ładnie zarumienione. Następnie bułki wyjmujemy z piekarnika i odstawiamy do wystygnięcia.