Ewa Wachowicz: przepis na sernik z rodzinnego domu

Na samym początku podzielę się przepisem na sernik z mojego rodzinnego domu.



Składniki:

500 g mąki

1 łyżka proszku do pieczenia

200 g masła

200 g cukru pudru

2 jajka

3 żółtka

3 łyżki śmietany

50 g kakao

1 łyżka cukru waniliowego

Dekoracja:

cukier puder

Masa serowa:

1 kg sera białego

10 jajek

350 g cukru pudru

150 g masła

1 łyżka mąki kartoflanej

1 łyżka kaszy manny

skórka z pomarańczy

1 łyżka cukru waniliowego



Opis przygotowania:

Mąkę, proszek i kakao przesiać na stolnicę. Masło utrzeć z cukrem i cukrem waniliowym. W czekoladowej mące zrobić dołek, wbić jajka i żółtka, wlać śmietanę, dodać masło utarte z cukrem. Zarobić ciasto. Podzielić na dwie części. Klasyczną prostokątną blachę posmarować masłem i wysypać bułką tartą. Jedną część ciasta rozwałkować na wielkość blachy i wyłożyć nią spód foremki. Drugą odłożyć.

Sernik z rodzinnego domu Ewy Wachowicz Archiwum autora

Ser (najlepiej klasyczny polski twaróg, zakupiony "od baby" na placu targowym) i wszystkie pozostałe składniki podzielić mniej więcej na pół (tyle akurat mieści się w przeciętnym robocie). Wrzucić do malaksera i mieszać do momentu, aż masa stanie się jednolita. Porcjami wylać na ciasto. Wygładzić. Drugą część ciasta rozwałkować, po czym radełkiem pokroić na paski (szerokość ok. 1,5 cm), ułożyć na cieście w ukośną kratkę (paski ciasta rozłożyć również wzdłuż boków formy).

Piec w temp. 200 st. C przez ok. 1 godzinę. Po wystudzeniu oprószyć cukrem pudrem.

Sernik baskijski na Boże Narodzenie

Sernik baskijski 123RF/PICSEL

Sernik baskijski to wyjątkowy deser, który wyróżnia się swoją ciemną, lekko przypaloną powierzchnią i kremowym wnętrzem. Jego charakterystyczna, karmelizowana warstwa na wierzchu nadaje mu niepowtarzalnego smaku i aromatu. Sam sernik zdobywa coraz większą popularność na całym świecie. Poniżej moja wersja tego wypieku.



Składniki:

100 g masła

600 g twarogu sernikowego

1 opakowanie cukru waniliowego z ziarenkami wanilii

1 szklanka cukru

¾ łyżeczki soli

5 jajek

2 łyżeczki mąki kukurydzianej

½ l śmietanki kremówki 36 proc.

Opis przygotowania:

Tortownicę o średnicy 23-24 cm wysmarować odrobiną masła i wyścielić papierem do pieczenia w ten sposób, żeby wystawał ponad foremkę. Ser przełożyć do miski. Dodać cukier, cukier z wanilią oraz sól. Wsypać mąkę i zmiksować.

Wlać śmietankę i ponownie zmiksować. Przelać do formy. Piec przez 40 minut w temp. 220 st. C.

Po upieczeniu wystudzić (ciepły sernik trzęsie się jak galareta), następnie wstawić na kilka godzin do lodówki. Sernik dopiero po schłodzeniu nadaje się do pokrojenia.

Sernik nowojorski na Wigilię

Sernik nowojorski 123RF/PICSEL

Przepis na sernik rodem z Ameryki (zwany też sernikiem nowojorskim) dostałam od koleżanki ze Stanów Zjednoczonych. Poniżej nieco zmodyfikowana przeze mnie receptura.



Składniki:

10 jajek

1 kg serka Philadelphia

1 szklanka cukru

1 cukier waniliowy

200 g herbatników

masło do wysmarowania formy

szczypta soli

Do dekoracji:

cukier puder

Opis przygotowania:

Żółtka utrzeć z cukrem i cukrem waniliowym. Gdy zrobi się kogel-mogel, połączyć z serkiem. Ten kremowy ser powinien być wcześniej wyjęty z lodówki (ser musi mieć temperaturę pokojową), by łatwo utarł się z żółtkami. Następnie, w bardzo dużej misce, ubić białka ze szczyptą soli (na sztywno). Pianę - za pomocą dużej drewnianej łyżki - delikatnie połączyć z masą serową.

Sernik nowojorski Archiwum autora

Formę do pieczenia wysmarować masłem (duża blacha, najlepiej o wymiarach 26 x 38 cm) i wyłożyć herbatnikami. Ostrożnie nałożyć masę serową, wyrównać wierzch i wstawić do piekarnika nagrzanego do 200 st. C. Piec przez ok. 1 godzinę w kąpieli wodnej - na drugą blachę piekarnikową wystarczy nalać wodę.

Po upieczeniu udekorować cukrem pudrem.

Sernik na zimno, czyli słodkości bez pieczenia

Sernik na zimno Archiwum autora

Na święta zwykle nie robię sernika na zimno, ale wiem, że wiele osób nie ma piekarnika, a mimo to chciałoby go przygotować. Dlatego dzielę się przepisem na taką wersję - nieco nietypową, z galaretkami w środku.

Składniki:

4 galaretki różnokolorowe

750 g jogurtu greckiego

130 g cukru pudru

1 laska wanilii

2 kopiaste łyżki żelatyny lub opakowanie sposobu sernik na zimno

200 g śmietany kremówki 30 proc.

dostępne owoce

Opis przygotowania:

Trzy różnokolorowe galaretki rozpuścić w trzech oddzielnych szklankach gorącej wody i przelać na talerze (wody dać mniej niż zaleca przepis na opakowaniu - po zastygnięciu galaretki łatwiej będzie pokroić w zgrabne kwadraciki).

Żelatynę rozpuścić we wrzątku. Jogurt wymieszać z cukrem pudrem. Dodać miąższ z laski wanilii.

Schłodzoną śmietanę ubić na sztywno. Do jogurtu z cukrem i wanilią dolać lekko wystudzoną żelatynę lub sposób na sernik na zimno. Dobrze wymieszać (najlepiej robotem, by nie powstały grudki). Dodać ubitą śmietanę. Wsypać pokrojone w kostkę galaretki i delikatnie wymieszać. Przelać do formy - najlepiej z ceramicznym spodem i silikonową obręczą (tradycyjną formę trzeba wyłożyć papierem do pieczenia, wypuszczając papier poza obręcz). Wstawić do lodówki, by sernik stężał. Taki sernik jest już gotowy ale można go jeszcze posypać świeżymi owocami(np. malinami jeśli macie) i zalać tężejącą galaretką. Kroić po zastygnięciu.

Mam nadzieję, że moje przepisy na serniki będą inspiracją do wzbogacenia świątecznego stołu. Niezależnie od tego, którą wersję wybierzecie, ważne jest, aby przygotowanie i wspólne spożywanie tych potraw sprawiało radość i tworzyło niezapomniane wspomnienia.

Skolim z babcią na kanapie. Takiej relacji można tylko pozazdrościć Polsat