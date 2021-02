Wegańska owsianka, która doda Ci energii!

Owsianka to doskonały pomysł na rozpoczęcie dnia. Opcja gotowania jej na roślinnym napoju jest idealna dla wegan! Jest zdrowa, sycąca i spożywana na śniadanie zapewni Ci zapas energii na długie godziny.

Zdjęcie Owsianka to idealny pomysł na śniadanie dla dzieci i dorosłych /123RF/PICSEL

Składniki 1 szklanka płatków owsianych górskich

1 szklanka mleka owsianego

50 g borówki amerykańskiej

1 łyżeczka miodu

garść suszonych owoców goji

Mleko roślinne podgrzać w rondelku na małym ogniu. Dodać łyżeczkę miodu i gdy mleko zacznie lekko się gotować, dodać płatki owsiane. Mieszać wciąż na małym ogniu, pilnując, by owsianka nie wykipiała.



Gotować do momentu spulchnienia płatków i wchłonięcia przez nie nadmiaru płynu.



Owsiankę przełożyć do miseczki, dodać borówkę amerykańską i jagody goji.



