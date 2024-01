Jajka przepiórcze są ok. cztery razy mniejsze niż jajka kurze . Posiadają charakterystyczną beżową skorupkę z brązowymi plamkami . W przeciwieństwie do jajka kurzego - jajko przepiórcze posiada zdecydowanie więcej żółtka niż białka . Ponadto pod względem odżywczym jaja przepiórcze są nieco lepsze od kurzych.

Choć korzyści z jedzenia jaj przepiórczych jest mnóstwo, to jednak osoby z pewnymi dolegliwościami powinny od nich stronić. Spożywanie jaj przepiórczych może przyczynić się do obniżenia poziomu cukru we krwi i ciśnienia krwi, dlatego osoby z hipoglikemią lub niedociśnieniem powinny najpierw skonsultować się lekarzem, który podejmie decyzję, czy takie jajka powinny trafić do menu.