Napój, który jest niczym balsam dla jelit

Ajran, pozornie prosta mieszanka świeżego jogurtu, wody i soli. Po upalnym lub męczącym na słońcu, wypicie schłodzonej szklanki tego pysznego połączenia sprawi, że twoje ciało odżyje.

Pochodzący z Turcji mleczny napój smakuje doskonale w upalne dni i do pikantnych potraw.

Może nie każdemu przypadnie do gustu, ale doskonałość ajranu jest niezaprzeczalna. Pije się go od wieków w regionie, gdzie Europa spotyka się z Azją, a dziś jest sprzedawany w różnych formach w Turcji i kilku innych krajach.

Jego orzeźwiające właściwości zostały potwierdzone przez naukę. Spożywanie ajranu to ważny sposób na przywrócenie równowagi mineralnej utraconej latem wraz z potem, ze względu na jego naturalną zawartość minerałów i obecność dodatku soli. Napój zawiera cenne minerały i białko.

To nie wszystko. Kolejną zaskakującą korzyścią jest wpływ napoju na zdrowie układu pokarmowego i jelit. Napój ten odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu równowagi układu pokarmowego i mikrobioty jelitowej.

Dlaczego działa dobrze na jelita? Ajran swoje supermoce zawdzięcza probiotykom - jogurt, z którego powstaje, zawiera żywe kultury bakterii kwasu mlekowego (np. Lactobacillus i Bifidobacterium). Wspierają one równowagę mikrobioty jelitowej, a także ułatwiają trawienie laktozy. Ponadto hamują rozwój szkodliwych bakterii w jelitach.

Nie tylko jelita korzystają z dobrodziejstw ajranu. Bogactwo wapnia i fosforu, to podstawowe minerały budujące kości i zęby, a witamina D i białko mleczne, wspierają wchłanianie wapnia i regenerację tkanki kostnej.

Historia ajranu. Turcy go pokochali

Ajran (znany także jako ayran) to napój mleczny powstały przez rozcieńczenie jogurtu wodą i doprawienie go solą. oksix 123RF/PICSEL

Uważa się, że ludy tureckie produkowały ajran od co najmniej tysiąca lat. Jest on zatem około 900 lat starszy od Coca-Coli.

Dzięki Besimowi Atalayowi, tureckiemu językoznawcy, który żył pod koniec XIX i na początku XX wieku, korzenie ajranu zostały wspomniane w pierwszym znanym słowniku języków tureckich napisanym w tamtym czasie.

Można powiedzieć, że ajran to produkt pierwszej potrzeby w Turcji. Fermentowane jedzenie i napoje, takie jak ser, jogurt i ajran, idealnie nadają się na długie podróże. Tureccy nomadzi przygotowywali fermentowane produkty mleczne, aby przedłużyć ich przydatność, pomagając im przezwyciężyć trudny klimat stepów.

Podczas gdy Turcy migrowali z Azji Środkowej do Anatolii, ajran przemieszczał się wraz z nimi. Podczas swoich wędrówek najprawdopodobniej pozostawili ślady napoju, wpływając na inne kultury.

Irański doogh jest podobny do ajranu, zwanego w Turcji yayık ayran, będącego produktem ubocznym produkcji maślanki. Mieszkańcy Azji Środkowej mają chal i kumys. Jednak te dwa napoje są wytwarzane z fermentowanego mleka - odpowiednio mleka wielbłądziego i mleka klaczy.

