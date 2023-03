Co to jest pascha wielkanocna?

Pascha wielkanocna przywędrowała do Polski ze wschodu. Jest to tradycyjny deser pochodzący z kuchni rosyjskiej lub ukraińskiej. Formowana jest na kształt stożka, dzięki czemu wyglądem ma przypominać grobowiec Chrystusa. Pascha wielkanocna ma więc wartość symboliczną i w wielu domach przygotowywana jest od pokoleń na Wielkanoc.

Symboliczne cechy mają również składniki, które potrzebne są do przygotowania paschy. Produkty bazowe to twaróg oraz jajka, często wiązane z wieloma motywami religijnymi - również w chrześcijaństwie. Jajka stanowią znak odrodzenia - to właśnie nimi dzielimy się przy świątecznym stole. Do przygotowania paschy używa się również bakali oraz cukru, które przed laty były towarami luksusowymi. Kojarzone są więc z dobrobytem oraz bogactwem.

Jak przygotować wyśmienitą paschę wielkanocną? Przepis

Do przygotowania wielkanocnej paschy potrzebne będą następujące składniki:

Składniki 1 kg zmielonego dwu lub krzykrotnie twarogu

250 g masła

1 niepełna szklanka cukru pudru

1 opakowanie cukru wanilinowego

łyżeczka startej skórki z cytryny

5 żółtek

50 g uprażonej skórki pomarańczowej

50 g orzechów - włoskich lub migdałów blanszowanych

50 g suszonych owoców (np. fig lub moreli)

100 g rodzynek

1 łyżka alkoholu (opcjonalnie)

Jak zrobić paschę wielkanocną?