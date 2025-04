Choć brzmi to nietypowo, dodanie ugotowanych ziemniaków do masy serowej okazuje się strzałem w dziesiątkę. Skrobia zawarta w ziemniakach sprawia, że sernik jest wyjątkowo wilgotny, a przy tym delikatny i kremowy. Co ciekawe, w cieście znajduje się tylko niewielka ilość mąki, co dodatkowo podkreśla rolę warzywa jako stabilizatora konsystencji.