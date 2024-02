Okinawa - najzdorwsze miejsce na świecie

Makota Suzuki, kardiolog z uniwersytetu w Ryukyu wraz z Craigiem Willoksem i jego bratem Bradleyem po 25-letniej obserwacji nawyków żywieniowych Japończyków z Okinawy doszli do wniosków, że tamtejsi stulatkowie regularnie spożywają aż 206 różnych produktów, a każdego dnia 11 różnych produktów.

Mieszkańcy japońskiej wyspy Okinawa, są bez wątpienia fenomenem pod względem długości życia. Mężczyźni żyją tam średnio 85 lat, a kobiety ponad 87 lat. Dla porównania - w 2022 r. przeciętne trwanie życia mężczyzn w Polsce wyniosło 73,4 roku, natomiast kobiet 81,1 roku - o czym informował Główny Urząd Statystyczny. Ponadto na tym japońskim archipelagu żyje najwięcej 100-latków na świecie. Trzykrotnie więcej, niż gdziekolwiek indziej. Takie miejsca nazywane są potocznie "niebieskimi strefami".

Pół żartem, pół serio można powiedzieć, że zakładanie na Okinawie prywatnych gabinetów lekarskich jest nieopłacalne. Na wyspie niewielki odsetek jej mieszkańców zmaga się z chorobami serca, cukrzycą, nowotworami czy z demencją.

W filmie dokumentalnym pt. "Żyć 100 lat: Tajemnice niebieskich stref", jedna z mieszkanek Okinawy, 101-letnia Umeto Yamashiro na pytanie, jak osiągnąć tak piękny wiek, odpowiedziała, że w życiu trzeba się dobrze bawić.

Bez wątpienia stres i zamartwianie się mogą negatywnie wpływać na stan zdrowia, co przekłada się również na liczbę przeżytych lat. Jednak tajemnica 100-latków z Okinawy nie tkwi wyłącznie w pozytywnym nastawieniu do świata i spraw bieżących.

Naukowcy uważają bowiem, że klucza do długowieczności seniorów z Okinawy należy szukać na ich talerzach. To właśnie dieta Japończyków w dużej mierze wpływa na to, jak długo żyją. Zatem czym się żywią mieszkańcy Okinawy, skoro bez problemu żyją 100 lat, cieszą się zdrowiem i nadal, pomimo takiego wieku, mają, nomen omen, apetyt na życie?

Dwie trzecie 100-latków z Okinawy samodzielnie funkcjonują bez potrzeby pomocy opiekunów, zajmują się domem i samodzielnie przygotowują sobie posiłki.

Jedna z zasad - "hara hachi bu", której trzyma się większość mieszkańców Okinawy, dotyczy ilości spożywanego jedzenia. Polega ona na zaprzestaniu jedzenia, gdy jesteśmy w 80 proc. syci. Po ok. 20 minutach do mózgu trafia informacja o sytości, dzięki czemu Japończycy z Okinawy się nie przejadają.

Co jada się na Okinawie?

Dieta okinawska w dużej mierze polega na spożywaniu pokarmów o bardzo wysokiej gęstości odżywczej. Rzecz jasna, nie są to przetworzone produkty, lecz świeże i naturalne, pełne w antyoksydanty, flawonoidy, witaminy i minerały.

Japończycy z Okinawy żywią się gównie warzywami - niezwykle popularne i lubiane są tam słodkie ziemniaki - "beni imo". Fioletowe ziemniaki są cennym źródłem złożonych węglowodanów, błonnika i mają zawierać więcej aktywnych przeciwutleniaczy niż borówki.

Dominują również produkty na bazie soi i rośliny strączkowe. Mieszkańcy Okinawy często sięgają po tamtejsze tofu, które uważane jest za najzdrowsze na świecie. Ma ono zawierać o wiele więcej białka i zdrowych tłuszczów, niż tofu oferowane w innych częściach globu.

Na Okinawie jada się również świeże ryby i owoce morza. Najczęściej wybieranym napojem jest herbata jaśminowa. W potrawach dominują również takie dodatki jak kurkuma i imbir, minimalizując przy tym używanie soli. Większość warzyw i owoców spożywanych przez Japończyków z Okinawy pochodzi z tamtejszych upraw. Ziemia na Okinawie jest bogata w minerały, co sprzyja wyprodukowaniu zdrowej żywności.

Tradycyjny posiłek na Okinawie składa się ryżu, słodkich ziemniaków, niewielkiego kawałka ryby, gorzkiego melona, warzyw korzeniowych i owoców.

W zdrowym ciele, zdrowy duch

Filozofia i styl życia mieszkańców Okinawy również ma duży wpływ na ich długowieczność. Tamtejsi stulatkowie starają się być codziennie aktywni, nawet podczas przebywania w domu. Mowa nie tylko o ćwiczeniach fizycznych, które regularnie wykonują, ale też o osobistym zajęciu się sprawami bieżącymi, jak sprzątanie czy gotowanie.

Seniorzy z Okinawy dbają o relacje rodzinne i utrzymują przyjacielską więź z tamtejszą, lokalną społecznością. Mowa o częstych spotkaniach towarzyskich i niesieniu sobie wzajemnej pomocy w razie takiej potrzeby.