Wielbiciele wuzetek będą zachwyceni! Klasyczny smak w wersji banalnej do przygotowania szybko zdobędzie serca domowników. Idealny dodatek do kawy lub herbaty.

Zdjęcie Wuzetka w łatwiejszej wersji /123RF/PICSEL

Czas przyrządzenia: 25 + pieczenie Składniki dla: 18 porcji Składniki po 10 dag czarnych i czerwonych porzeczek, agrestu oraz malin

1 tabliczka gorzkiej czekolady

1 kostka (20 dag) masła

1 szkl. cukru

2 cukry waniliowe

3 jajka

1 i 1/2 szkl. śmietany kremówki

1 i 1/2 szkl. + 2 łyżki mąki

1 łyżka kakao

2 łyżeczki proszku do pieczenia

1 op. polewy czekoladowej

owoce do dekoracji

tłuszcz i mąka do formy

Sposób przygotowania:

1. Owoce w zależności od rodzaju: oczyść, opłucz, osusz. Czekoladę połam na kawałki. Przełóż do metalowej miseczki, postaw ją nad garnkiem z parującą wodą. Czekoladę stop, potem zdejmij z kąpieli wodnej i odstaw do całkowitego wystudzenia.



2. Masło utrzyj z cukrem oraz cukrem waniliowym na puszystą, jasnokremową masę. Kolejno domieszaj jajka, a potem stopioną czekoladę oraz 100 ml śmietany. Przesiej 1 i 1/2 szkl. mąki z proszkiem i kakao. Porcjami wsyp do ucieranej masy. Całość zmiksuj. Owoce oprósz dwoma łyżkami mąki. Dodaj do przygotowanego ciasta i delikatnie wymieszaj łyżką.



3. Okrągłą formę (o śr. 34 cm) posmaruj tłuszczem, oprósz mąką. Nałóż do niej przygotowane ciasto. Wstaw do piekarnika rozgrzanego do temp. 175 st. Piecz ok. 50 minut. Wystudź. 4Polewę czekoladową stop według przepisu na opakowaniu. Oblej nią wystudzone ciasto. Resztę śmietanę ubij z pozostałym cukrem waniliowym. Wyłóż na ciasto, formując stożek. Udekoruj świeżymi owocami.