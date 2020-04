Dziewięć na dziesięć osób zapytanych o ulubioną zupę z dzieciństwa najpewniej wskaże pomidorową. Taką, jaką robiła babcia czy mama, albo taką… jaką podawano w szkolnej stołówce.

Składniki 300 g wołowiny (np. rozbratel)

1 szklanka passaty pomidorowej

4 pomidory

1 tacka włoszczyzny

1 łodyga kopru ogrodowego z kwiatostanem (opcjonalnie)

1 cebula

Dowolny makaron (np. nitki)

2 ziarenka ziela angielskiego, oliwa, sól, pieprz, liść laurowy, majeranek, tymianek, lubczyk, szczypta cukru, bazylia suszona

dowolna zielenina do dekoracji

garść startego sera (opcjonalnie)

1. Rozbratel oczyszczamy, wkładamy go garnka razem z liściem laurowym i ziarenkami ziela angielskiego, zalewamy 1,5 l wody, gotujemy.



2. Włoszczyznę myjemy, obieramy, kroimy w małą kosteczkę, dodajemy do garnka, w którym gotuje się mięso.



3. Pomidory nacinamy, sparzamy wrzątkiem, obieramy i blendujemy na jednolitą masę.



4. W osobnym garnku gotujemy makaron, odcedzamy.



5. Na patelni rozgrzewamy oliwę, dorzucamy pokrojoną w kostkę cebulę, rumienimy, pilnując, by się nie przypaliła. Dodajemy szklankę passaty, koper i zmiksowane pomidory, podgrzewamy wszystko razem.



6. Gdy mięso będzie już miękkie, wyjmujemy je z wywaru i kroimy drobno. Wywar przecedzamy (warzywa wykorzystamy np. do klasycznej sałatki).



7. Dodajemy do wywaru podsmażoną zawartość patelni oraz mięsne kawałki, przyprawiamy zupę i gotujemy wszystko razem ok. 15-20 min.



8. Wykładamy makaron na talerze, zalewamy zupą, obficie posypujemy zieleniną startym serem.