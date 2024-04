Cebulę obieramy z łupiny, drobno siekamy i podsmażamy na patelni. Do zeszklonego warzywa dodajemy startą na grubych oczkach marchewkę i pokrojoną w kostkę paprykę.

Czynność powtarzamy aż do uzyskania trzech warstw. Na górną wylewamy resztę sosu śmietanowego i posypujemy tartym żółtym serem.

Lasagne naleśnikowe pieczemy w piekarniku nagrzanym do 160 st. C przez ok. 20-25 minut. Gotowe danie podajemy na ciepło. Smacznego!