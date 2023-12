Spis treści: 01 Dlaczego pierogi się nie kleją?

02 Sekret lepienia pierogów

03 Jak gotować pierogi, by się nie rozpadły?

Dlaczego pierogi się nie kleją?

Wyciągnięte prosto z wody, polane roztopionym masłem i zjadane, zanim zdążą ostygnąć. Domowe pierogi, a zwłaszcza przygotowywane na bazie przekazywanej z pokolenia na pokolenie receptury, to prawdziwy rarytas. Zdarza się jednak, że mimo dopieszczenia każdego szczegółu, uparcie nie chcą się sklejać i formować. Co powoduje, że pierogi za żadne skarby się nie kleją?

Klucz tkwi nie tylko w odpowiednich proporcjach składników na ciasto, ale także w czasie i cierpliwości poświęconej na jego wyrobienie. Jeśli zrobimy to zbyt szybko i niestarannie, uzyskamy kruszącą się i dość twardą kulę, której nawet najlepszy farsz nie pomoże. Doświadczone panie domu podpowiadają jedną prostą zasadę. Wystarczy dodać tyle wody, ile będzie w stanie wchłonąć mąka, a następnie wyrabiać do uzyskania elastycznej masy.

Część osób do swojego ciasta na pierogi dodaje całe jajko. Nie jest to wielki błąd, jednak na ogół ciężko będzie uzyskać w ten sposób delikatną konsystencję. Co ciekawe, obecność składnika może utrudniać sklejanie się pierogów. Czy da się temu zapobiec? Kucharze sugerują, by całkowicie zrezygnować z dodatku jajek do ciasta lub wymieszać z pozostałymi składnikami tylko same żółtka.

Sprawdź: Idealne ciasto na pierogi według Ewy Wachowicz. Kluczowe "zaparzanie"

Sekret lepienia pierogów

Zdjęcie Odrobina tłuszczu w cieście na pierogi sprawi, że będzie bardziej elastyczne / 123RF/PICSEL

Idealnie cienkie ciasto, a na nim apetyczna ilość farszu. Podczas lepienia pierogów ich brzegi nie zawsze chcą się ze sobą połączyć. W takiej chwili mamy ochotę rzucić gotowanie i udać się na wymarzony relaks. By przyspieszyć pracę i osiągnąć oczekiwany efekt, wystarczy sięgnąć po odrobinę wody. Zwilżenie krańców ciast ekspresowo je sklei, a my przejdziemy do lepienia kolejnej sztuki. Jeśli chcemy uniknąć problemu z niesfornym ciastem, dodajmy do niego nieco oleju lub roztopionego masła już na etapie wyrabiania. Dzięki temu uzyska nie tylko doskonałą konsystencję, ale przede wszystkim odpowiedni stopień lepkości.

Sprawdź: Jak ulepić pierogi? Sprawdzone triki

Jak gotować pierogi, by się nie rozpadły?

Przygotowanie domowych pierogów to zadanie czasochłonne. Odpowiednie proporcje ciasta, doprawienie farszu, klejenie i gotowanie, by finalnie móc cieszyć się smakiem ulubionej potrawy. Dwa pierwsze etapy nie nastręczają zbyt wielu trudności. Problem zaczyna się przy gotowaniu. Jak zabezpieczyć pierogi przed rozpadaniem się w gorącej wodzie?

Wystarczy, że na etapie nakładania farszu na krążek surowego ciasta zmniejszymy nieco jego ilość, a także umieścimy go centralnie na środku. Ważne, by odpowiednio mocno skleić ze sobą brzegi, dokładnie je dociskając. Jedynie dobre zabezpieczenia każdego krańca pieroga sprawi, że smakowity farsz nie rozpłynie się w garnku. Część osób woli formować pierogi ręcznie, jednak możemy w tym celu użyć specjalnych maszynek lub foremek.

