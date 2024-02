Mąkę pszenną przesiewamy do miski, dodajemy zimne i pokrojone w kostkę masło, a następnie szybko siekamy za pomocą noża.

Czynność powtarzamy do momentu, aż składniki zaczną przypominać grubą kruszonkę. Na tym etapie dodajemy kwaśną śmietanę, szczyptę soli i szybko zagniatamy.

Z ciasta formujemy gładką kulę, którą lekko spłaszczamy, owijamy w przezroczystą folię spożywczą i schładzamy w lodówce przez 60 minut. Możemy także włożyć ciasto do zamrażalnika na ok. 30 minut.

Dobrze schłodzone i stężałe ciasto wyjmujemy na stolnicę lekko podsypaną mąką, wałkujemy na placek o grubości ok. 1 mm i kroimy na paski o szerokości 1,5-2 cm.

Foremkę do rurek smarujemy kawałkiem masła i nawijamy paski, zaczynając od części węższej i przechodząc w kierunku szerokiej.

Jedną stronę każdej rurki obtaczamy w cukrze, a następnie układamy w natłuszczonej lub zabezpieczonej papierem blaszce do pieczenia.

Ile czasu piec rurki? Przyjęło się, że wystarczy ok. 15 minut w piekarniku nagrzanym do 200 st. C. Gotowe rurki powinny przybrać jasnozłoty kolor.