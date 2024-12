Przygotowanie takiej sałatki nie jest czasochłonne i nie wymaga od nas dużego, kulinarnego doświadczenia. Wystarczy, że skorzystamy ze sprawdzonego przepisu . Zatem do dzieła.

Do przygotowania sałatki "śledzie pod pierzynką" , potrzebujemy następujących składników:

Gdy ziemniaki są już ugotowane, odstawiamy do ostygnięcia, a następnie kroimy je w drobną kostkę. Ugotowane buraki obieramy ze skórki i ścieramy na tarce o grubych oczkach . To samo robimy z jajkami. Cebulę i ogórki siekamy w drobną kostkę.

Filety kroimy na mniejsze kawałki i układamy je na dnie salaterki. Następnie dodajemy dwie łyżki majonezu i doprawiamy pieprzem. Kolejna warstwy to cebulka, ogórki i ziemniaki. Znowu odrobina majonezu i pieprze do smaku. Następnie buraki, majonez, pieprz i na koniec jajka. Ostatnia warstwa to starty ser żółty. Gotowe!