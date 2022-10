Zalega w żołądku przez długie godziny! Najgorsze połączenie

Czy grzyby są ciężkostrawne?

Czy grzyby są ciężkostrawne? Tak, pomimo tego, że niemal w 90 proc. składają się z wody. Na ich długie zaleganie w przewodzie pokarmowym na wpływ chityna — wielocukier swoją budową przypominający celulozę, którego nasz organizm nie trawi. Grzyby w dużej mierze składają się też z białka, a to w przeciwieństwie do węglowodanów rozkłada się dłużej. Grzyby są ciężkostrawne, ale możemy sprawić, że nasz organizm szybciej sobie z nimi poradzi. Jak to zrobić?

Niektóre grzyby mają także wiele związków dobrych dla zdrowia, więcej na ten temat dowiesz się w artykule: Siedzuń sosnowy: Grzyb o nietypowym wyglądzie i prozdrowotnych właściwościach

Reklama

Z czym najlepiej łączyć grzyby, aby były lekkostrawne?

Skoro znamy już odpowiedź na pytanie: czy grzyby są ciężkostrawne, warto wiedzieć też, że możemy ułatwić naszemu organizmowi uporanie się z nimi poprzez łączenie ich z ziołami ułatwiającymi trawienie. Doskonałym wyborem będą:

tymianek,

rozmaryn,

cząber,

majeranek,

jałowiec,

kminek.

Dzięki tym przyprawą nie tylko ułatwimy sobie trawienie grzybów, ale także dodamy im smaku i aromatu.



Zobacz również: Przepis na placuszki z grzybami



Co zrobić, żeby grzyby były lekkostrawne?

Specjaliści zwracają też uwagę, że aby grzyby były szybciej trawione, warto je podgotować przed dalszą obróbką. W zależności od gatunku grzyby powinny spędzić we wrzącej w wodzie od 10 (pieczarki, borowiki, podgrzybki, gąski, kurki, rydze czy maślaki) do 35 minut (większe okazy rydzów, borowików i kurek).

Instagram Post Rozwiń

Te połączenia strawisz szybciej

Ciężkostrawne grzyby należy łączyć z lekkimi produktami spożywczymi, aby nie utrudniać organizmowi i tak już niełatwej pracy. Dlatego sos grzybowy do ryżu czy karzy, panierowane grzyby z ziemniakami i warzywami na parze — to dobre rozwiązania. Należy natomiast unikać łączenia grzybów z mięsami i śmietaną — układ pokarmowy będzie potrzebował dużo czasu, aby uporać się z takim zestawem.



Zobacz również: Rekordowy podgrzybek w Bieszczadach. Marzenie każdego grzybiarza!