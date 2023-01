Ciasta z przepisów siostry Anastazji

Siostra Anastazja gotowaniem mówi - kocham. Doskonale wie, co zrobić, aby domownicy byli zachwyceni smakiem przygotowanych potraw. Od zawsze podkreślała, jak ważnym składnikiem jest uczucie, które powinniśmy dodawać do każdego nawet najmniejszego dania. Jej książki kulinarne od lat cieszą się ogromną popularnością. Miłośnicy słodkich deserów cenią sobie jej pomysły na ciasta, ciasteczka czy rogaliki. Jeśli macie ochotę na coś wyjątkowego w smaku, polecamy dzisiaj pieróg z jabłkami. Zapach cynamonu wypełni wasze domy.



Reklama

Czytaj również: Kultowy przepis z domu siostry Anastazji. Tak robi je zakonnica

Zanim zabierzemy się za pieczenie, przypominamy ważne wskazówki, którymi kiedyś podzieliła się siostra Anastazja. W wywiadzie dla KOBIETA.interia.pl na pytanie, o czym trzeba pamiętać, żeby wszystko dobrze wyszło z jej przepisów, odpowiedziała:

"Trzeba znać piec. Kiedy jesteśmy na spotkaniach z różnymi paniami, to podkreślają, że trzeba zwracać na to uwagę. W 180 stopniach jeden piec upiecze dobrze, a w drugim ta temperatura będzie już za wysoka i wszystko spali". Dodała również: "W naszych książkach nie ma wagi składników, tylko szklanki, łyżki. Nie można się co do joty kierować się przepisem. Jeśli są duże jajka, to według swojego myślenia trzeba dać do mąki jedno mniej, bo ciasto będzie za rzadkie. A jak są malutkie, to trzeba dodać jedno więcej".

Czytaj więcej: Siostra Anastazja: Nie można co do joty kierować się przepisem

Przepis siostry Anastazji na pieróg z jabłkami

Składniki na ciasto:

35 dag mąki

2 dag drożdży

2 jaja

3 łyżki oleju

2 łyżki cukru kryształu

1/4 l mleka (ok.)

sól

Zdjęcie Pieróg z jabłkami z przepisu siostry Anastazji / materiały prasowe

Składniki na nadzienie:

50-60 dag obranych i pokrojonych w plasterki jabłek

3-4 łyżki cukru kryształu

1/2 łyżeczki cynamonu

Nadzienie jabłkowe - wykonanie

Jabłka równomiernie rozłożyć na cieście. Posypać cukrem wymieszanym z cynamonem.

Ciasto - wykonanie:

Drożdże pokruszyć, wymieszać z cukrem, dodać połowę letniego mleka i 2 łyżki mąki. Ponownie wymieszać, przykryć ściereczką i pozostawić do wyrośnięcia. Gdy rozczyn wyrośnie, dodać pozostałe składniki, odrobinę posolić, dobrze wyrobić ciasto i ponownie pozostawić do wyrośnięcia. Wyrośnięte ciasto rozwałkować na kształt koła i przykryć równomiernie pokrojonymi w plasterki jabłkami, pozostawiając wolne boki, którymi (delikatnie naciągając) przykryć całą powierzchnię farszu. Skleić brzegi i pozostawić do wyrośnięcia. Przed włożeniem do piekarnika wierzch posmarować roztrzepanym jajem. Piec w nagrzanym piekarniku w temp. ok. 180 st.C do miękkości jabłek. Po upieczeniu wierzch można posypać cukrem pudrem.

Przepis i zdjęcia pochodzą z książki: Siostra Anastazja. Życie pełne smaku. Wydawnictwo WAM

W tłusty czwartek wybierasz: Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! W tłusty czwartek wybierasz: chrusty/faworki 35% pączki 59% zdrową żywność 6%

głosów: 1071