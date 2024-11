Właściwości lecznicze i składniki odżywcze w białej kapuście

Cudowne właściwości białej kapusty znane są ludziom już od starożytnych czasów, w których wykorzystywano ją do leczenia i pielęgnacji. Pitagoras zalecał codzienne spożywanie surowej kapusty jako środka leczącego choroby nerwowe. Starożytni żeglarze jedli kapustę, by nie dopuścić do szkorbutu. Surową kapustę uważano za środek oczyszczający krew i skórę, odtruwający wątrobę, leczący artretyzm, bóle głowy i kaca. W dowód uznania za jej cudowne właściwości postawiono kapuście nawet świątynię. Wiele z nas kojarzy z pewnością babciny sposób na bolące stawy - przyłożenie schłodzonych liści kapusty przynosi ulgę, zmniejsza obrzęk i koi zmienione chorobowo miejsce. Ale właściwości białej kapusty nie kończą się na stosowaniu jej zewnętrznie. Pełny potencjał tkwi w soku z tego warzywa. Wyciśnięty za pomocą standardowej lub wolnoobrotowej sokowirówki, jest prawdziwą bombą witaminową.

Sok z białej kapusty zawiera witaminy:

A

E

K

B1

B2

B3

B6

C

Dodatkowo znajdziemy w nim karoten, biotynę, jod, cynk, potas, magnez, wapń, fosfor i żelazo. To, co tworzy z kapusty "superfood" to dwa rzadko spotykane składniki bardzo ważne dla organizmu: siarka (pomaga przy objawach pasożytów, pozytywnie wpływa na wygląd skóry i paznokci) oraz sulforafan, czyli niespotykanie silny antyoksydant, chroniący przed chorobami nowotworowymi. Błonnik natomiast pomoże zredukować centymetry w pasie.

Sok z białej kapusty - na co pomaga?

Lista korzyści płynących z wprowadzenia do codziennej diety świeżego soku z kapusty jest bardzo długa. Mikstura jest doskonała niemal dla każdego i pomoże przy wielu popularnych dolegliwościach:

usuwa toksyny z organizmu,

jest naturalnym probiotykiem,

wspiera pracę układu trawiennego,

chroni przed chorobami takimi jak: rak, wrzody żołądka,

pomaga przy nadciśnieniu,

wzmacnia odporność,

łagodzi stany zapalne i bóle głowy,

poprawia koncentrację,

wspomaga w utracie zbędnych kilogramów i gojeniu się ran,

zapobiega starzeniu się skóry,

wspomaga trawienie.

Biała kapusta dawniej była traktowana jak panaceum na niemal każdą dolegliwość

Zalecana ilość to sok wyciśnięty za pomocą sokowirówki z ok. 0,5 kg surowej białej kapusty. Jeśli mamy problem z wrzodami i chcemy przyspieszyć gojenie ran w śluzówce żołądka, warto sok pić codziennie na czczo, zaczynając od pół szklanki i stopniowo zwiększając ilość. Jeśli zależy nam na wzmocnieniu odporności i wspomaganiu procesu odchudzania, dobrze jest wypijać codziennie 1 szklankę soku. Na rynku dostępne są gotowe, świeżo wyciskane soki, jeśli brakuje nam czasu na samodzielne przygotowanie. Warto wybierać te z oznaczeniem 100 proc., by nie zawierały w sobie szkodliwych dodatków. Podczas odchudzania warto popijać sok wyciśnięty z białej kapusty 3-4 razy dziennie w dawkach 100-200 ml, aby zacząć zauważać utratę wagi już po kilku tygodniach stosowania.

Sok z białej kapusty - przeciwwskazania

Mimo tego, że biała kapusta zwykle jest dobrze tolerowana, warto wspomnieć o grupie osób, która zdecydowanie nie powinna wprowadzać do swojej diety tego rodzaju soku. Osoby doświadczające objawów SIBO, czyli nadwrażliwości jelit, ze względu na występującą w białej kapuście siarkę, nie powinny jej jadać ani pić z niej soku. Podobnie ma się sprawa z osobami ze schorzeniami tarczycy, zapaleniem trzustki czy dolegliwościami układu trawiennego takimi jak: zapalenie i/lub skurcze jelit, nadkwasowość żołądka, biegunki. Warto bacznie obserwować reakcje swojego organizmu podczas wprowadzania soku z białej kapusty. Jeśli nie występuje pokrzywka na skórze, a jelita pracują prawidłowo, możemy kontynuować czerpanie dobrodziejstw z soku.

