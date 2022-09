Zapomnij o plackach. Oto niebanalne pomysły na dania z ziemniaków

Placki ziemniaczane, kartoflanka, kluski śląskie. To jedne z najpopularniejszych polskich dań, do przygotowania których niezbędne jest wykorzystanie ziemniaków. Podobnych potraw można wymieniać niemal bez końca. Co ciekawe, warzywo jest podstawą kuchni innych państw świata. Jak przyrządza się je we Włoszech, Korei czy Chile?

Poutine: kanadyjska przekąska dla niewymagających

Poutine jest narodową potrawą w Kanadzie. To połączenie znanych oraz lubianych frytek z ziemniaków, sosu pieczeniowego na bazie mięsnego bulionu i piwa, a także roztopionego sera mozzarella. To nie tylko pyszna, ale również aromatyczna i niezwykle sycąca potrawa.

Brændende kærlighed: duńskie ziemniaki z dodatkiem boczku

Brændende kærlighed, czyli dosłownie "paląca miłość", to tradycyjne duńskie danie kulinarne. Składa się ono z tłuczonych ziemniaków z dodatkiem smażonych kosteczek boczku oraz cebuli. Podawane najczęściej z marynowanymi burakami oraz szczypiorkiem lub natką pietruszki rozpalą miłość w każdym sercu.

Zdjęcie Hiszpańska tortilla de patatas podawana jest zarówno na ciepło, jak i na zimno / Getty Images

Gnocchi: włoskie kopytka?

Gnocchi to tradycyjne włoskie danie, które dla wielu stanowi podobiznę naszych rodzimych klusek kopytek. Powstają bowiem z tych samych składników - ugotowanych ziemniaków, mąki, jajek i skrobi ziemniaczanej. We Włoszech serwuje się je najczęściej z mięsno-warzywnymi dodatkami lub typowymi włoskimi sosami do makaronu - śmietanowym lub pomidorowym.

Tortilla de patatas: hiszpański omlet ziemniaczany

Tortilla de patatas, czyli tortilla z ziemniaków, to niezwykle popularne na Półwyspie Iberyjskim danie. Omlet, przygotowywany z jajek, ziemniaków oraz cebuli, podaje się na ciepło zarówno na śniadania, obiady, jak i kolacje. W zimnej wersji świetnie sprawdza się jako tapas.

Pommes Duchesse: francuskie ziemniaczki księżnej

Pommes duchesse jest jednym z najpiękniejszych i najbardziej eleganckich sposobów przygotowania i podania ziemniaków. Nic więc dziwnego, że ziemniaki księżnej przygotowuje się właśnie we Francji. Pommes duchesse to wytrwane ciasteczka z gotowanych ziemniaków z dodatkiem masła, żółtek oraz gałki muszkatołowej. Swoim wyglądem potrafią zachęcić lepiej, niż niejeden deser.

Clapshot: szkockie danie prosto z Orkadów

Clapshot jest tradycyjnym szkockim danie, które powstało na wyspach Orkadach. Tradycyjna wersja zawiera puszyste tłuczone ziemniaki i rzepę z dodatkiem soli, pieprzu, szczypiorku, masła i cebuli.

Gamja jeon: koreański placek ziemniaczany

Chrupiące na zewnątrz, puszyste w środku. Takie właśnie są koreańskie placki ziemniaczane, które określa się mianem najlepszej pikantnej przekąski do maczania. Placki smaży się bowiem na głębokim tłuszczu, podając następnie w towarzystwie choganjang, czyli dressingu na bazie sosu sojowego oraz octu.

Zdjęcie Pommes Duchesse swoim wyglądem potrafią zachęcić lepiej, niż niejeden deser / Getty Images

Rösti: ziemniaczane placki śniadaniowe wprost ze Szwajcarii

Rösti to szwajcarskie danie narodowe, które szczególną popularność zyskało w niemieckojęzycznej części tego kraju. Nazywa się je idealnym zamiennikiem dla tostów. Podaje się je jako osobne danie lub dodatek do dania głównego. Najczęściej rösti serwuje się w towarzystwie jajka sadzonego, boczku oraz sera.

Colcannon jest rodzajem puree z ziemniaków z dodatkiem kapusty oraz jarmużu. Potrawę rodem z Irlandii spożywało się dawniej jedynie od święta - w Dzień Świętego Patryka i Halloween. Wówczas do dania wkładano pierścionek, a kobiecie, której udało się odszukać biżuterię, wróżono szybkie zamążpójście. Dziś colcannon jest popularnym dodatkiem do mięs oraz przekąską do piwa.

Chorrillana: w Chile lubią się dzielić

Chorrillana jest prawdziwym przebojem na stołach w Chile. To danie składające się z talerza frytek pokrytych różnymi rodzajami mięsa mielonego, kiełbasek, smażonych jajek czy smażonej cebuli. Zgodnie z panującym w tym kraju zwyczajem, chorrillana nie występuje w małych porcjach, będąc najczęściej podawaną jako danie do dzielenia się.