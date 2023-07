Spis treści: 01 Jak zrobić zdrowe kotlety mielone? Postaw na ich odchudzającą alternatywę

Kotlety mielone są jednym z tych dań, które na naszych talerzach ląduje zdecydowanie najczęściej. W towarzystwie ziemniaczanego puree i mizerii są niemal podstawą polskiej kuchni, a Polacy rozsmakowali się w nich tak mocno, że dziś wręcz nie wyobrażają sobie niedzielnego obiadu bez kotleta mielonego na talerzu.

Przepis uwielbiają również kucharki. Przyrządzenie kotletów mielonych nie zabiera zbyt wiele czasu, a szybkie danie obiadowe jest nie tylko tanie, ale również daje szerokie pole manewru - z przepisem można eksperymentować do woli. Niekiedy warto jednak postawić na nieco zdrowszą alternatywę tego dania. Pyszne, odchudzające kotlety przyrządzisz z nieoczywistego składnika. Serek, który ląduje najczęściej na kanapkach, będzie podstawą smacznego obiadu.

Serek wiejski stał się w ostatnim czasie prawdziwym hitem wśród kucharek. To jeden z tych produktów, które w lodówce mamy niemal zawsze, a mieszanka twarogu ze słodką śmietaną z dodatkiem soli wyróżnia się krótkim i czystym składem oraz wysoką zawartością białka i brakiem dodatku cukru.

Zdjęcie Serek wiejski upodobali sobie szczególnie ci, którzy są aktywni fizycznie lub przeszli na dietę / 123RF/PICSEL

Serek wiejski upodobali sobie szczególnie ci, którzy są aktywni fizycznie lub przeszli na dietę. Jest on bowiem, z uwagi na swoją niskokaloryczność oraz fakt, iż jest wyjątkowo sycący, podstawą diety odchudzającej. Można go więc jeść bez obaw o swoją sylwetkę. A kotlety przygotowane na jego bazie zachwycają niejedno podniebienie. Nawet to, którego właściciel wcale nie jest na diecie.

Kotlety z serka wiejskiego przygotujemy z zaledwie kilku składników, a cały proces z pewnością nie zajmie nam więcej czasu, niż ma to miejsce w przypadku przyrządzania tradycyjnych mielonych. Bezmięsne kotlety z serka wiejskiego, płatków owsianych i jajek można podawać z ulubioną sałatką i ziemniakami jako danie główne, ale również solo, w postaci smacznej przekąski.

Do ich przygotowania potrzebować będziemy:

300 g serka wiejskiego,

4 jajka,

200 g otrębów owsianych lub płatków owsianych błyskawicznych,

posiekaną zieloną cebulkę,

sól, pieprz mielony, słodką lub ostrą paprykę w proszku,

olej lub masło klarowane do smażenia.

Zdjęcie Co można zrobić z serkiem wiejskim? Te kotlety pokochały kucharki / 123RF/PICSEL

Sposób przygotowania:

Serek wiejski, jajka, otręby lub płatki owsiane i posiekaną cebulkę umieść w misce. Przypraw i dokładnie wymieszaj. Miskę przykryj i odstaw na około godzinę. Na patelni rozgrzej tłuszcz. Z przygotowanej wcześniej masy formuj małe kotleciki. Ułóż na patelni. Smaż z obu stron na złoty kolor. Odstaw na papierowy ręcznik, aby ociekły z tłuszczu. Gotowe!

