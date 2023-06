Serek wiejski to jeden z tych produktów, które zawsze mamy w lodówce. I bardzo dobrze, bo to wyjątkowo zdrowe rozwiązanie. Dostarcza więcej białka niż mleko, lecz mylą się ci, którzy myślą, że jest bogatym źródłem wapnia. Ten składnik jest wypłukiwany z serka wiejskiego w procesie produkcji. Nie zmienia to jednak faktu, że ten tani serek jest świetnym składnikiem codziennej diety.

Dlaczego warto jeść serek wiejski?

Serek wiejski nazywany jest żartobliwie “białym szaleństwem". To mieszanka twarogu ze słodką śmietaną z dodatkiem soli. Jest idealny dla osób, które nie przepadają za kwaśnymi produktami nabiałowymi. Tani i szeroko dostępny, serek wiejski warto jeść nie tylko ze względu na smak. Zawiera on sporo białka, tłuszcze, wapń, a także witaminę A oraz foliany. Ma również więcej fosforu niż jogurt czy twaróg.

Reklama

Zdjęcie Serek wiejski można jeść zarówno jako na słono, jak i na słodko. / 123rf.com / 123RF/PICSEL

Ze względu na tę zawartość serek wiejski wspomaga przemianę materii. Stosunek białka do kaloryczności jest w nim bardzo korzystny, a kwas foliowy i inne witaminy z grupy B wspomagają układ nerwowy. Cenią go sobie szczególnie osoby aktywne fizycznie, gdyż pozwala w szybki sposób dostarczyć organizmowi białko.

Kiedy jeść serek wiejski - czy pora dnia ma znaczenie?

Serek wiejski można jeść bez ograniczeń dotyczących pory dnia. Rano da zastrzyk energii do działania, sprawdzi się jako zdrowa przekąska w ciągu dnia. Nie ma też przeciwwskazań, aby zjeść serek wiejski wieczorem. Z jednej strony jest dietetyczny, a z drugiej zawiera dużo protein. One sprawią, że uczucie sytości będzie się utrzymywało bardzo długo po jego zjedzeniu i w nocy z pewnością nie obudzi nas głód.

Oczywiście dużo zależy też od tego, czego dodamy do serka. Osoby z problemami trawiennymi wieczorem powinny unikać dodawania do serka wiejskiego orzechów, cebuli czy czosnku.

Wartości odżywcze serka wiejskiego - ile ma kalorii?

Serek wiejski nie ma wielu kalorii, na 100 g przypada zaledwie 97 kcal. To bardzo niewiele zważywszy na ilość białka, którą ten produkt nam dostarcza. Ponieważ serek wiejski wspomaga metabolizm, jest polecany osobom na diecie. Ma niski indeks glikemiczny, a składniki odżywcze w nim zawarte wolno się uwalniają do organizmu. Jego spożycie nie grozi więc wyrzutami insulinowymi. To sprawia, że jest idealny dla osób chorych na cukrzycę.

Czytaj też: Remedium na problemy z układem pokarmowym. Bez problemu zrobisz go w domu

Z czym jeść serek wiejski?

Ten produkt często spożywamy jako samodzielne danie lub na kanapkach. Jednak serek sprawdzi się też w sałatkach z sezonowymi warzywami. Pasuje do niego:

pomidor

ogórek

cebula

czosnek

szczypiorek

rzodkiewka

Zupełnie inny smak serka odkryjemy, dodając do niego orzechy i suszone owoce. Mogą to być również świeże owoce, wtedy serek nabierze charakteru deseru.

Zdjęcie Placuszki z serka wiejskiego zasmakują każdemu / 123rf.com / 123RF/PICSEL

Serek wiejski można zmielić i używać jako twaróg. Świetnie nadaje się również do tworzenia past. Tu sprawdzi się w połączeniu z rybami wędzonymi, z tuńczykiem, z jajkami i z awokado. Wszystko zależy od wyobraźni kucharza.

Co można zrobić z serka wiejskiego? Nie tylko kanapki

Zastosowanie serka wiejskiego do kanapek, past i sałatek jest powszechnie znane. Niespodzianką może być to, że ten produkt sprawdzi się również w daniach na ciepło. Można z niego zrobić placuszki, ciasto, a nawet kotlety. Ku inspiracji podajemy kilka przepisów na to, co można zrobić z serka wiejskiego:

Placuszki z serka wiejskiego:

Składniki:

opakowanie serka wiejskiego

2 jajka

pół szklanki mąki

po łyżeczce proszku do pieczenia i cukru waniliowego

Przygotowanie:

Najpierw ubij lekko w misce jajka z cukrem, potem dodaj resztę składników i wymieszaj łyżką. Smaż na patelni na rozgrzanym oleju do zarumienienia. Podawaj z cukrem i cynamonem, ze śmietanką lub z dżemem albo z sezonowymi owocami.

Zdjęcie Z serka wiejskiego można przygotować pyszne placuszki / 123RF/PICSEL

Kotlety z serka wiejskiego:

Składniki:

opakowanie serka wiejskiego

pół kilograma ziemniaków

jajko

cebulę

łyżkę mąki ziemniaczanej

bułkę tartą do obtoczenia

natkę pietruszki

paprykę

sól i pieprz

Przygotowanie:

Ziemniaki obierz, ugotuj i przeciśnij przez praskę, dodaj do nich posiekaną cebulę i wymieszaj. Wbij jajko i odsączony serek wiejski, wymieszaj i przypraw do smaku. Formuj kotleciki, obtaczaj w bułce tartej i smaż na oleju do zarumienienia. Z pozostałej po odsączeniu serka śmietany możesz przygotować dip.

Ciasto z serka wiejskiego z makiem

Składniki:

opakowanie serka wiejskiego

2 jajka

ćwierć szklanki gęstego jogurtu

2 łyżki płatków owsianych

3 łyżki cukru

7 łyżek maku

Przygotowanie:

Wszystkie składniki oprócz maku wymieszaj w blenderze, a mak dodaj na koniec i wymieszaj łyżką. Przelej masę do formy i piecz pół godziny w 180 stopniach C. Możesz ciasto przełożyć dżemem, polać masą czekoladową lub posypać malinami i cukrem pudrem. Podawaj od razu po upieczeniu lub po schłodzeniu.

Czytaj też:

Ciasto "styropian". Internet oszalał na punkcie sernika bez sera

Twój kot zachowuje się w ten sposób? Eksperci alarmują: to może być ptasia grypa

Ogórki małosolne, przepis babci. Ile soli powinniśmy do nich dodać?