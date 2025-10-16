Zdrowe jelita jesienią? Oto 4 przepisy z dynią w roli głównej. Szybkie, lekkie i pyszne!

Spis treści: Dlaczego warto jeść dynię? Omlet dyniowy z cynamonem Sałatka z pieczoną dynią Odżywcze curry z dynią, ciecierzycą i szpinakiem Pudding chia z musem dyniowym

Dlaczego warto jeść dynię?

Zanim przejdziemy do gotowania, warto zrozumieć, co czyni dynię tak wyjątkową. Jej miąższ zawiera sporo błonnika, który działa jak naturalna szczotka: wspiera perystaltykę, pomaga w regularnym wypróżnianiu i dba o równowagę flory bakteryjnej w jelitach.

Do tego jest lekkostrawna, niskokaloryczna i bogata w beta-karoten, witaminę C, potas i magnez. Idealna dla osób z wrażliwym brzuchem, ale też dla tych, którzy po prostu chcą poczuć się lżej - i lepiej.

Omlet dyniowy z cynamonem

Delikatny, lekko słodki i sycący, a przy tym bardzo łagodny dla układu trawiennego. Dobry pomysł na poranek, kiedy chcesz coś prostego, ale pożywnego.

Składniki (1 porcja):

• 2 jajka

• 3 łyżki puree z pieczonej dyni

• 1/2 łyżeczki cynamonu

• szczypta soli

• 1 łyżeczka oleju kokosowego do smażenia

Jak zrobić:

Wymieszaj wszystkie składniki. Rozgrzej patelnię, wlej masę i smaż na małym ogniu pod przykryciem przez 4-5 minut. Możesz podać z jogurtem naturalnym, owocami albo orzechami. Świetna opcja również na kolację.

Sałatka z pieczoną dynią

Dynia pieczona z oliwą, do tego rukola, awokado i pestki. Ta sałatka nie dość, że robi dobrze jelitom, to jeszcze wygląda obłędnie i syci na długo.

Składniki (2 porcje):

• ok. 200 g dyni (najlepiej Hokkaido)

• 2 garście rukoli

• 1/2 awokado

• 2 łyżki pestek dyni

• 1 łyżka oliwy z oliwek

• sok z 1/2 cytryny

• sól i pieprz do smaku

Jak zrobić:

Dynię pokrój w kostkę, skrop oliwą i upiecz w 200°C przez ok. 25 minut. W międzyczasie na talerzu ułóż rukolę, awokado w plasterkach i pestki. Dodaj ciepłą dynię i skrop wszystko sokiem z cytryny. Idealna na lunch lub lekką kolację.

Odżywcze curry z dynią, ciecierzycą i szpinakiem

Jednogarnkowe danie, które robi się praktycznie samo. Łagodne dla jelit, pełne roślinnego białka i błonnika. Dobry pomysł na obiad lub lunch do pracy.

Składniki (2-3 porcje):

• 1 szklanka puree z dyni

• 1 puszka ciecierzycy (odsączonej)

• 2 garście świeżego szpinaku

• 1/2 cebuli

• 1 ząbek czosnku

• 1/2 łyżeczki curry

• 1/2 łyżeczki kurkumy

• 1/2 szklanki mleka kokosowego

• 1 łyżka oleju kokosowego

• sól, pieprz do smaku

Jak zrobić:

Na oleju podsmaż cebulę i czosnek. Dodaj przyprawy, puree z dyni, mleko kokosowe i ciecierzycę. Gotuj 10 minut na małym ogniu. Na koniec wrzuć szpinak i gotowe. Podawaj solo, z ryżem lub kaszą jaglaną.

Pudding chia z musem dyniowym

Słodki, ale bez cukru. Lekki, ale sycący. Pudding chia z dynią to świetna opcja na drugie śniadanie, zdrowy deser albo wieczorną przekąskę bez wyrzutów sumienia.

Składniki (2 porcje):

• 4 łyżki nasion chia

• 1 szklanka napoju roślinnego (np. migdałowego)

• 1/2 szklanki musu z dyni (pieczona dynia zmiksowana)

• 1/2 łyżeczki cynamonu

• kilka kropel ekstraktu z wanilii

• opcjonalnie: syrop klonowy lub daktyl do dosłodzenia

Jak zrobić:

Wymieszaj chia z napojem roślinnym, wanilią i cynamonem. Odstaw do lodówki na kilka godzin lub na noc. Rano podaj z musem dyniowym i ewentualnie odrobiną naturalnego słodzika. Gotowe!

