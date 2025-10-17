Jak odświeżyć zimowe płaszcze i kurtki bez prania w pralce? Najlepsze, bezpieczne triki
Okrycia wierzchnie na zimę - szczególnie te wykonane z naturalnych surowców, wymagają specjalnej troski. Należy o nie dbać i delikatnie się z nimi obchodzić, aby posłużyły na wiele lat. Po wyjęciu z szafy płaszcze czy kurtki dobrze jest odświeżyć. Jak je pielęgnować i czyścić? Podpowiadamy.
Spis treści:
- Dlaczego płaszcze i kurtki wymagają regularnego czyszczenia?
- Jak czyścić zimowe płaszcze i kurtki?
Dlaczego płaszcze i kurtki wymagają regularnego czyszczenia?
Po zimie płaszcze i kurtki zwykle lądują w szafie lub na strychu, czekając na kolejny sezon. Przez ten czas mają kontakt z wieloma czynnikami - bakteriami, kurzem i innymi zanieczyszczeniami. Po kilku miesiącach może się okazać, że będą nieprzyjemnie pachnieć, dlatego warto raz na jakiś czas poddać je czyszczeniu. Jak zrobić to w bezpieczny sposób?
Jak czyścić zimowe płaszcze i kurtki?
Zanim zabierzesz się do "odgruzowywania" zimowej garderoby, sprawdź dokładnie metki ze wskazówkami dotyczącymi pielęgnacji - szczególnie w przypadku płaszczy wykonanych z wełny, kaszmiru, puchu i innych naturalnych surowców. Nieprawidłowe ich czyszczenie może bowiem skończyć się dla niektórych ubrań fatalnie. Podpowiadamy, jak postępować z puchowymi kurtkami, wełnianymi płaszczami i naturalnymi furtami, aby zawsze prezentowały się doskonale.
- Kurtki puchowe są dość wymagające jeśli chodzi o utrzymanie w czystości. Z reguły można prać je w pralce automatycznej, jednak należy zachować przy tym ostrożność - w zbyt intensywnych programach mogą ulec zniszczeniu. Najlepiej będzie wyprać ją ręcznie, stosując poniższą instrukcję:
- Namoczyć kurtkę w misce z wodą i płynem do prani przez około godzinę.
- Delikatnie odcisnąć ją z nadmiaru wody - bez mocnego ściskania.
- Pozostawić do wyschnięcia w pozycji poziomej, tak aby puchowe wypełnienie było równomiernie rozłożone.
- Wełniane płaszcze są niezwykle wymagające i delikatne, dlatego w ich przypadku należy zachować szczególną ostrożność. Bez względu na to czy posiadają jedynie domieszkę wełny bądź kaszmiru, czy są wykonane w 100 proc. z tego surowca, nie należy pod żadnych względem wkładać ich do pralki. Zaletą wełny jest to, że ma właściwości samoczyszczące, więc przed zimą wystarczy przeczesać płaszcz specjalną szczotką do wełny lub przetrzeć delikatnie zwilżoną szmatką. Dobrym pomysłem będzie także przewietrzenie płaszcza przez kilka godzin - np. na balkonie pod zadaszeniem. Należy pamiętać też o prawidłowym przechowywaniu zimowych płaszczy. Powinny one wisieć na wieszakach w pokrowcach.
- Futra to luksusowe okrycia wierzchnie, wymagające specjalnego traktowania. Aby móc cieszyć się nimi przez lata, należy pamiętać o tym, że nie nadają się do prania na mokro. Aby odświeżyć te o jasnym zabarwieniu, wystarczy użyć talku, pudru dla dzieci lub magnezji. Wystarczy posypać zabrudzony fragment futra, a następnie wyczyścić i wytrzepać. Ewentualne pozostałości można usunąć za pomocą szczotki lub odkurzaczem, na bardzo delikatnym trybie ssania. W przypadku futer ciemnych, do czyszczenia można użyć podgrzanych w piekarniku otrębów pszennych lub suchego piasku. Należy wetrzeć je w płaszcz, pozostawić na około 15 minut, a następnie energicznie wytrzepać. Mocno zabrudzone futra warto natomiast oddać do pralni.