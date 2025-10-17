Kurtki puchowe są dość wymagające jeśli chodzi o utrzymanie w czystości. Z reguły można prać je w pralce automatycznej, jednak należy zachować przy tym ostrożność - w zbyt intensywnych programach mogą ulec zniszczeniu. Najlepiej będzie wyprać ją ręcznie, stosując poniższą instrukcję:

Wełniane płaszcze są niezwykle wymagające i delikatne, dlatego w ich przypadku należy zachować szczególną ostrożność. Bez względu na to czy posiadają jedynie domieszkę wełny bądź kaszmiru, czy są wykonane w 100 proc. z tego surowca, nie należy pod żadnych względem wkładać ich do pralki. Zaletą wełny jest to, że ma właściwości samoczyszczące, więc przed zimą wystarczy przeczesać płaszcz specjalną szczotką do wełny lub przetrzeć delikatnie zwilżoną szmatką. Dobrym pomysłem będzie także przewietrzenie płaszcza przez kilka godzin - np. na balkonie pod zadaszeniem. Należy pamiętać też o prawidłowym przechowywaniu zimowych płaszczy. Powinny one wisieć na wieszakach w pokrowcach.