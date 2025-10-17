Spis treści: Jakie znicze nadają się na cmentarz? Tych zniczy nie kupuj na cmentarz Duchowny przestrzega przed kupowaniem tych konkretnych zniczy. Co na to internauci?

Jakie znicze nadają się na cmentarz?

Już niedługo Polacy tłumnie ruszą na cmentarze, by uczcić pamięć o bliskich zmarłych. Wszystkich Świętych rokrocznie związane jest z zakupem zniczy, kwiatów i wiązanek, które potem licznie lądują w przykościelnych kontenerach. Zanim je zakupisz, warto zastanowić się nad bardziej ekologicznymi rozwiązaniami i wybrać takie, które mogą posłużyć na więcej niż jeden sezon. Co więcej, jeden z duchownych twierdzi, że nie wszystkie ozdoby sprzedawane przed Świętem Zmarłych nadają się jako dekoracja na nagrobki. Ksiądz podał powód, który wielu może zdziwić.

Tych zniczy nie kupuj na cmentarz

Już kilka lat temu, jeden z duchownych - ks. Janusz Chyła, który prowadzi konta w mediach społecznościowych, wypowiedział się w sieci na temat zniczy, które Polacy kupują na potęgę. Twierdzi on, że skoro większość zniczy po jakimś czasie trafia na śmietnik, nie powinny one zawierać symboli religijnych.

Uważam, że znicze, które stawiamy na grobach, nie powinny zawierać symboli religijnych, ponieważ po zużyciu trafiają na śmietnik.

Ksiądz Chyła, będący również wykładowcą teologii dogmatycznej w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Pelplińskiej uważa, że wyrzucanie symboli religijnych na śmietnik uznawane jest w Kościele katolickim za świętokradztwo.

Najlepiej kupować znicze z wymiennymi wkładami, bez zbędnych zdobień Eryk Stawinski/REPORTER East News

Duchowny przestrzega przed kupowaniem tych konkretnych zniczy. Co na to internauci?

Wpis księdza Janusza wywołał niemałe poruszenie w sieci. Zdania internautów są podzielone - jedni zgadzają się z duchownym, inni mają wątpliwości.

- A ja uważam, że pieniądze wydawane na te znicze bardziej przydałyby się żyjącym. Nie wspomnę o truciu powietrza.

- Pamięć o zmarłych pielęgnujmy w sercu. Po co te znicze, kwiatki, wieńce? - czytamy w komentarzach

Jak twierdzą followersów, ludzie wpadli w zakupowy, przedświąteczny wir, a znicze, wieńce i inne ozdoby to strata pieniędzy. Ich zdaniem zamieszanie związane z dekorowaniem nagrobków jest dziś przesadne.

