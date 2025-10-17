Spis treści: Gdzie leży Polańczyk? Jezioro Solińskie - "Bieszczadzkie Morze" Zapora na Solinie i kolej gondolowa Park Zdrojowy i punkty widokowe w Polańczyku Park tematyczny Tajemnicza Solina Szlaki turystyczne w pobliżu Polańczyka

Gdzie leży Polańczyk?

Polańczyk to niewielka miejscowość leżąca w województwie podkarpackim, ok. 15 km od Ustrzyk Dolnych. Jej największym atutem jest malownicze położenie - z jednej strony otacza ją krystalicznie czysta woda Jeziora Solińskiego, a z drugiej pagórkowaty krajobraz Bieszczadów. Uzdrowisko może się też poszczycić leczniczym mikroklimatem i obecnością wód chlorkowo-sodowo-bromkowych oraz siarkowych. Liczne sanatoria specjalizują się w leczeniu chorób układu oddechowego, moczowego, krążenia oraz schorzeń narządu ruchu. Kuracjusze mogą korzystać z bogatej oferty - inhalacji solankowych, kąpieli borowinowych i nowoczesnych zabiegów rehabilitacyjnych. Terapeutyczną moc mają też spacery po okolicznych szlakach i górach.

Jesień w Polańczyku jest zachwycająca. Jest cicho i kameralnie, a góry stają się pomarańczowo-złote 123RF/PICSEL

Jezioro Solińskie - "Bieszczadzkie Morze"

Jezioro Solińskie tak mocno wpisało się w krajobraz Bieszczadów, że trudno uwierzyć, że to największy sztuczny zbiornik w Polsce. Powstał w 1968 r. jako ochrona przed katastrofalnymi powodziami spowodowanymi wylewaniem Sanu. Dziś "bieszczadzkie morze" stanowi jedną z największych atrakcji regionu. Urozmaicona linia brzegowa składa się z ponad 200 urokliwych zatoczek i tworzy fiordy, wśród których skrywają się piaszczyste plaże, wysepki i cypelki. Krajobrazy bardziej przypominają więc widoki rodem z Norwegii czy Chorwacji niż polskich gór. Latem działają tu strzeżone kąpieliska i wypożyczalnie sprzętu wodnego.

Jesienny spacer wokół Jeziora Solińskiego to nie tylko przyjemność, ale lecznicza kuracja WOJCIECH ZATWARNICKI/REPORTER East News

Podczas pobytu w Polańczyku warto wybrać się w rejs po Jeziorze Solińskim. To świetny sposób, by zwiedzić urokliwe zatoczki i wysepki oraz podziwiać górskie krajobrazy, które jesienią są szczególnie spektakularne. Sezon żeglugowy trwa tu od czerwca aż do końca grudnia.

Zapora na Solinie i kolej gondolowa

Z Polańczyka koniecznie trzeba wybrać się do pobliskiej Soliny, by zobaczyć ogromną zaporę i przespacerować się jej koroną - deptak nazywany bywa "bieszczadzkimi Krupówkami", bo w sezonie jest tu mnóstwo kramów z pamiątkami. Roztaczają się stąd piękne widoki na jezioro i okoliczne góry. Miłośnicy techniki hydrologicznej mogą też zwiedzić wnętrze zapory.

Tuż obok zapory w 2022 r. powstała kolej gondolowa. Przejażdżka do stacji na Górze Jawor to niezapomniane przeżycie i możliwość podziwiania spektakularnych widoków na okolicę.

Podróż koleją gondolową na Górę Jawor to niezapomniane przeżycie ZOFIA BAZAK East News

Park Zdrojowy i punkty widokowe w Polańczyku

Do spacerów zachęca zrewitalizowany w 2022 r. Park Zdrojowy w Polańczyku. Poza alejkami znajdziemy tu tężnie solankowe, altanki, ławki, plac zabaw i siłownię na świeżym powietrzu. Urokliwe dróżki prowadzą też do punktów widokowych. Jednym z nich jest Zatoka Nelsona, zwana też Fiordem Nelsona. Skandynawsko brzmiąca nazwa idealnie pasuje do skalistej zatoki z turkusową wodą. Z Parku Zdrojowego warto też powędrować na pobliskie wzgórze Sawin. Rozciąga się stąd bajeczna panorama na Jezioro Solińskie.

Wokół Polańczyka znajduje się mnóstwo pięknych szlaków turystycznych, które prowadzą do wyjątkowych punktów widokowych ZOFIA BAZAK East News

Park tematyczny Tajemnicza Solina

Położony u podnóża Góry Jawor park Tajemnicza Solina to nie lada gratka dla miłośników historii, legend i rozrywki na świeżym powietrzu. Na powierzchni prawie 5 ha można aktywnie, twórczo i z humorem spędzić czas - zarówno samodzielnie, jak i z całą rodziną. Przewodnicy i animatorzy przybliżają turystom historię, podania i legendy dotyczące Bieszczadów. Na miejscu spotkać można biesy, rusałki, leśne czady i górskie olbrzymy.

Szlaki turystyczne w pobliżu Polańczyka

Podczas pobytu w Polańczyku warto zarezerwować sobie czas na wędrówkę po najpiękniejszych szlakach Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Najbliżej uzdrowiska (ok. 18 km) znajduje się Rezerwat Przyrody Sine Wiry. Można tu podziwiać surowe i niczym nieskażone piękno natury - na odcinku kilku kilometrów znajdują się punkty widokowe, a główną atrakcją są zjawiskowe kaskady i skalne progi na Wetlinie. Trasa prowadzi też do osuwiska i Szmaragdowego Jeziorka, a dodatkową atrakcją jest "Łoś z Zawoju", czyli popularne drzewo.

Rezerwat Przyrody Sine Wiry to perełka Bieszczadów. Można tu podziwiać kaskady na Wetlinie Placzkowski/REPORTER East News

Miłośnicy gór powinni też wyruszyć w głąb Bieszczadów. Najpiękniejsze i najbardziej popularne szlaki biegną przez Połoninę Wetlińską i Caryńską, na Tarnicę (najwyższy szczyt po polskiej stronie), a także na Małą i Wielką Rawkę.

Bieszczadzkie połoniny są zachwycające o każdej porze roku, ale jesienią jest tu najpiękniej 123RF/PICSEL

