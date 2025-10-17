Chorwackie widoki w polskich górach. Uzdrowisko, które jesienią zachwyca
Żaglówki pływające po krystalicznie czystej turkusowej wodzie, malownicze cyple i zatoki, wśród których ukrywają się niewielkie plaże bardziej kojarzą się z Chorwacją czy Grecją niż polskim uzdrowiskiem pośród gór. A jednak - Polańczyk to wciąż nieodkryty przez masową turystykę kurort, w którym warto spędzać czas przez cały rok. Jesienią jest tu zjawiskowo pięknie, a w dodatku cicho i kameralnie. Sprawdź, jakie atrakcje oferuje niewielka miejscowość położna nad "bieszczadzkim morzem".
Spis treści:
- Gdzie leży Polańczyk?
- Jezioro Solińskie - "Bieszczadzkie Morze"
- Zapora na Solinie i kolej gondolowa
- Park Zdrojowy i punkty widokowe w Polańczyku
- Park tematyczny Tajemnicza Solina
- Szlaki turystyczne w pobliżu Polańczyka
Gdzie leży Polańczyk?
Polańczyk to niewielka miejscowość leżąca w województwie podkarpackim, ok. 15 km od Ustrzyk Dolnych. Jej największym atutem jest malownicze położenie - z jednej strony otacza ją krystalicznie czysta woda Jeziora Solińskiego, a z drugiej pagórkowaty krajobraz Bieszczadów. Uzdrowisko może się też poszczycić leczniczym mikroklimatem i obecnością wód chlorkowo-sodowo-bromkowych oraz siarkowych. Liczne sanatoria specjalizują się w leczeniu chorób układu oddechowego, moczowego, krążenia oraz schorzeń narządu ruchu. Kuracjusze mogą korzystać z bogatej oferty - inhalacji solankowych, kąpieli borowinowych i nowoczesnych zabiegów rehabilitacyjnych. Terapeutyczną moc mają też spacery po okolicznych szlakach i górach.
Jezioro Solińskie - "Bieszczadzkie Morze"
Jezioro Solińskie tak mocno wpisało się w krajobraz Bieszczadów, że trudno uwierzyć, że to największy sztuczny zbiornik w Polsce. Powstał w 1968 r. jako ochrona przed katastrofalnymi powodziami spowodowanymi wylewaniem Sanu. Dziś "bieszczadzkie morze" stanowi jedną z największych atrakcji regionu. Urozmaicona linia brzegowa składa się z ponad 200 urokliwych zatoczek i tworzy fiordy, wśród których skrywają się piaszczyste plaże, wysepki i cypelki. Krajobrazy bardziej przypominają więc widoki rodem z Norwegii czy Chorwacji niż polskich gór. Latem działają tu strzeżone kąpieliska i wypożyczalnie sprzętu wodnego.
Podczas pobytu w Polańczyku warto wybrać się w rejs po Jeziorze Solińskim. To świetny sposób, by zwiedzić urokliwe zatoczki i wysepki oraz podziwiać górskie krajobrazy, które jesienią są szczególnie spektakularne. Sezon żeglugowy trwa tu od czerwca aż do końca grudnia.
Zapora na Solinie i kolej gondolowa
Z Polańczyka koniecznie trzeba wybrać się do pobliskiej Soliny, by zobaczyć ogromną zaporę i przespacerować się jej koroną - deptak nazywany bywa "bieszczadzkimi Krupówkami", bo w sezonie jest tu mnóstwo kramów z pamiątkami. Roztaczają się stąd piękne widoki na jezioro i okoliczne góry. Miłośnicy techniki hydrologicznej mogą też zwiedzić wnętrze zapory.
Tuż obok zapory w 2022 r. powstała kolej gondolowa. Przejażdżka do stacji na Górze Jawor to niezapomniane przeżycie i możliwość podziwiania spektakularnych widoków na okolicę.
Park Zdrojowy i punkty widokowe w Polańczyku
Do spacerów zachęca zrewitalizowany w 2022 r. Park Zdrojowy w Polańczyku. Poza alejkami znajdziemy tu tężnie solankowe, altanki, ławki, plac zabaw i siłownię na świeżym powietrzu. Urokliwe dróżki prowadzą też do punktów widokowych. Jednym z nich jest Zatoka Nelsona, zwana też Fiordem Nelsona. Skandynawsko brzmiąca nazwa idealnie pasuje do skalistej zatoki z turkusową wodą. Z Parku Zdrojowego warto też powędrować na pobliskie wzgórze Sawin. Rozciąga się stąd bajeczna panorama na Jezioro Solińskie.
Park tematyczny Tajemnicza Solina
Położony u podnóża Góry Jawor park Tajemnicza Solina to nie lada gratka dla miłośników historii, legend i rozrywki na świeżym powietrzu. Na powierzchni prawie 5 ha można aktywnie, twórczo i z humorem spędzić czas - zarówno samodzielnie, jak i z całą rodziną. Przewodnicy i animatorzy przybliżają turystom historię, podania i legendy dotyczące Bieszczadów. Na miejscu spotkać można biesy, rusałki, leśne czady i górskie olbrzymy.
Szlaki turystyczne w pobliżu Polańczyka
Podczas pobytu w Polańczyku warto zarezerwować sobie czas na wędrówkę po najpiękniejszych szlakach Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Najbliżej uzdrowiska (ok. 18 km) znajduje się Rezerwat Przyrody Sine Wiry. Można tu podziwiać surowe i niczym nieskażone piękno natury - na odcinku kilku kilometrów znajdują się punkty widokowe, a główną atrakcją są zjawiskowe kaskady i skalne progi na Wetlinie. Trasa prowadzi też do osuwiska i Szmaragdowego Jeziorka, a dodatkową atrakcją jest "Łoś z Zawoju", czyli popularne drzewo.
Miłośnicy gór powinni też wyruszyć w głąb Bieszczadów. Najpiękniejsze i najbardziej popularne szlaki biegną przez Połoninę Wetlińską i Caryńską, na Tarnicę (najwyższy szczyt po polskiej stronie), a także na Małą i Wielką Rawkę.