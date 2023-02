Spis treści: 01 Naleśniki ze szpinakiem — jak zrobić zielone ciasto?

02 Naleśniki ze szpinakiem — jakie nadzienie?

03 Naleśniki ze szpinakiem — sposób podania

04 Naleśniki ze szpinakiem i fetą - przepis

05 Naleśniki ze szpinakiem i kurczakiem

Naleśniki ze szpinakiem — jak zrobić zielone ciasto?

Zielone naleśniki to jeden ze sprytniejszych sposobów na przemycenie szpinaku do diety swoich najbliższych. Szpinak swój ciemnozielony kolor zawdzięcza dużej zawartości składników odżywczych. Przez to jest także jednym z mocniejszych zielonych barwników naturalnych.

Przyrządzenie naleśników ze szpinakiem jest bardzo proste. Wystarczy, że ciasto przyrządzimy za pomocą blendera kielichowego lub ręcznego. Do klasycznego ciasta naleśnikowego, które składa się z mleka, jajek i mąki dodajemy garść świeżych liści szpinaku. Wszystko miksujemy ze sobą do uzyskania gładkiej konsystencji. Smażymy tak jak zwykle, na rozgrzanej patelni z niewielką ilością oleju.

Reklama

Sprawdź również: Sposób na idealne naleśniki. O tym nigdy nie zapominaj

Naleśniki ze szpinakiem — jakie nadzienie?

Szpinak w przetworach ma bardzo delikatny smak. Jego dodatek zapewni naleśnikom jedynie kolor i nie doda do nich żadnego dominującego aromatu. To oznacza, że do zielonych naleśników pasuje każdy rodzaj farszu.

Możemy podać je w klasycznej, słodkiej formie — z dodatkiem dżemu, śmietany i cukru. Najlepiej pasować będzie lekko kwaskowy przetwór, który sprawi, że gotowe danie nie będzie zbyt mdłe.

Naleśniki ze szpinakiem możemy także przyrządzić na słono. Jedyną rzeczą, która nas ogranicza to nasza wyobraźnia. Doskonale będzie do nich pasować farsz z twarożku i wędzonego łososia. Dobrze smakować będzie także mocno doprawiony kurczak zawinięty z fetą. Zielone naleśniki możemy potraktować jak tortille i zawinąć w nie składniki w stylu meksykańskim.

Zdjęcie Naleśniki ze szpinakiem / 123RF/PICSEL

Naleśniki ze szpinakiem — sposób podania

Kolejnym plusem naleśników ze szpinakiem jest ich wartość estetyczna. Zielone ciasto sprawia, że zwykle beżowe placki wyglądają świeżo i apetycznie. Można je podawać na zimno i na ciepło.

Na imprezie zielone naleśniki będą wygodną do jedzenia przystawką. Wystarczy je zawinąć z farszem w rulon i pokroić na wąskie kawałki, które przytrzyma wykałaczka.

Jeśli chcemy zrobić z nich danie obiadowe, możemy złożyć je w trójkąty wypełnione nadzieniem. W takiej formie można je podgrzać. Będą miały chrupiącą skórkę.

Najprostsza forma podania naleśników ze szpinakiem, która zrobi największe wrażenie na twoich gościach, to naleśniki zapiekane. Wystarczy usmażyć zielone naleśniki i nadziać je wybranym przez nas farszem. Doskonale będzie pasował do tego brokuł i kurczak. Zawinięte w rulon układamy w naczyniu żaroodpornym i zalewamy sosem śmietanowym. Na końcu możemy posypać danie serem żółtym lub mozzarellą, która stworzy apetyczną skorupkę. Danie pieczemy w 180 st. C przez około 50-60 minut.

Instagram Post Rozwiń

Naleśniki ze szpinakiem i fetą - przepis

Zdjęcie Naleśniki ze szpinakiem i fetą / 123RF/PICSEL

Jeśli nie chcemy przyrządzać zielonych naleśników, możemy wykorzystać szpinak do przygotowania bogatego w wartości odżywcze farszu. W tym przypadku nada się zarówno szpinak surowy, jak i mrożony.

Na patelni wystarczy podsmażyć warzywo razem z cebulą i czosnkiem. Kiedy większość wody odparuje, należy dodać na patelnie ser feta lub inny ser śmietanowy. Doprawiamy farsz solą i pieprzem. Smażymy do uzyskania pożądanej przez nas konsystencji. Następnie nadziewamy farszem usmażone wcześniej naleśniki.

Polecamy także: Najlepsze pomysły na naleśniki

Naleśniki ze szpinakiem i kurczakiem

Bardzo dobrze z dodatkiem szpinaku smakuje kurczak. Jedynym warunkiem jest prawidłowe doprawienie farszu.

Pierś z kurczaka kroimy na drobne kawałki i marynujemy. Użyjmy do tego takich przypraw jak papryka słodka oraz ostra, pieprz ziołowy, czosnek granulowany, zioła prowansalskie oraz oczywiście sól i pieprz. Możemy użyć także mieszanek przyprawowych. Doskonale sprawdzą się te do gyrosa lub do kurczaka. Zamarynowanego kurczaka smażymy z dodatkiem oleju na rozgrzanej patelni. Kiedy kurczak nie będzie już surowy, możemy dorzucić do niego posiekaną cebulkę i porwane świeże liście szpinaku. Aby farsz był kremowy, można dodać łyżkę lub dwie śmietany po dokładnym podsmażeniu składników. Nadzienie będzie gotowe, kiedy uzyskamy pożądaną przez nas konsystencję sosu. Gotowe nadzienie zawijamy w naleśniki.

Danie można podawać z sosem bazyliowym, czosnkowym lub ziołowym.