Czekoladowy krem zamknięty w szklanym słoiku to przysmak nie tylko dzieci, ale również wielu dorosłych. Przy bliższym przyjrzeniu się składowi słodkiego przysmaku dostrzeżemy, że zawiera sporą ilość oleju palmowego, który jest wyjątkowo niezdrowy. Choć raduje kubki smakowe, zdecydowanie nie warto włączać go do codziennej diety.

Przygotowana samodzielnie nutella na bazie dyni stanowi ciekawą alternatywę dla sklepowego ulubieńca. Wszystko dzięki głównemu składnikowi, który nie tylko zawiera w sobie sporo błonnika, regulującego pracę jelit, ale także posiada liczne minerały, witaminy A oraz C i beta-karoten. Na tym plusy dyniowej nutelli się nie kończą. Dietetycy nie mają wątpliwości, że jest to wytwór niskokaloryczny, gdyż w 100 g surowej dyni znajdziemy jedynie 26 kcal. Jakich składników potrzebujemy do przygotowania smakołyku w domu?

Domowy krem - niezbędne produkty

Zdjęcie Pieczona dynia stanowi doskonałą bazę do domowej nutelli / 123RF/PICSEL

Idealny do posmarowania kanapek, naleśników lub gofrów. Nic nie stoi na przeszkodzie, by połączyć domową nutellę dyniową z pokrojonymi na kawałki owocami, lodami, albo zwyczajnie wyjadać ją ze słoiczka łyżeczką. Niska kaloryczność i bogaty skład sprawiają, że możemy robić to bez obaw o przybranie na wadze.

Składniki:

1 kg świeżej dyni

200 g cukru

½ puszki mleka skondensowanego

250 g białej czekolady

1 opakowanie cukru waniliowego

Nutella dyniowa - przepis krok po kroku

Dorodne dynie kroimy na mniejsze kawałki, umieszczamy na blaszce wyłożonej papierem i pieczemy w piekarniku nagrzanym do 180 st. C przez 15-20 minut. Gotowe warzywo przekładamy do blendera i miksujemy na gładkie purée, a następnie przekładamy do garnka i dodajemy oba cukry. Składniki podgrzewamy przez 20 minut. Do podgrzanej masy dodajemy mleko skondensowane i połamaną na kawałki białą czekoladę. Gotujemy do momentu uzyskania gęstej i jednolitej konsystencji. Gorącą nutellę dyniową przekładamy do słoików, szczelnie zakręcamy pokrywki, a następnie odwracamy do góry dniem i pozostawiamy do całkowitego ostygnięcia. Smacznego!

