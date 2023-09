Ocet jabłkowy jest stary jak świat

Wydawać by się mogło, że ocet jabłkowy ma polskie korzenie, ale prawda jest zgoła inna. Jego właściwościami, nie tylko kulinarnymi, zachwycali się starożytni Grecy, Egipcjanie i Babilończycy, a fascynacja tym produktem nie traci na sile. Ocet jabłkowy powstaje w bardzo łatwy sposób: w wyniku fermentacji jabłek albo soku jabłkowego. Zdarza się też, że w sklepach można kupić ocet spirytusowy o smaku jabłek albo produkt, który może łudząco być do niego podobny, ale mieć wiele niepotrzebnych dodatkowych składników. Trzeba powiedzieć jasno: tylko "czysty" ocet jabłkowy charakteryzuje się prozdrowotnymi właściwościami i wtedy jest korzystny dla naszego zdrowia.

Ocet jabłkowy do picia: Jak go dawkować?

Zanim dowiemy się, jak stosować ocet jabłkowy, warto poznać ważną informację. Produktu nie wolno nadużywać, ani pić wprost z butelki. Ocet jabłkowy wymaga rozcieńczenia z wodą, a także nie wolno przekraczać dziennej dawki czterech łyżek specyfiku. Jeśli już decydujemy się na kurację z octem jabłkowym, trzeba dawki podzielić na dwie porcje: rano na czczo oraz drugą przed głównym posiłkiem. W pierwszej fazie warto zaczynać od jednej łyżki octu jabłkowego rozpuszczonego w szklance ciepłej wody, by z czasem przejść do dwóch w jednorazowym spożyciu. Jeśli będziemy stosować się do zalecanych dawek, to kuracja octem jabłkowym przyniesie wymierne korzyści, ale efekty będą widoczne dopiero po pierwszym bądź drugim miesiącu.

Zdjęcie Ocet jabłkowy można przygotować nawet w domowych warunkach. Wystarczy mieć do tego owoce z dobrego źródła / 123RF/PICSEL

Ocet jabłkowy: Na co pomaga?

Ocet jabłkowy może nie jest najprzyjemniejszy w smaku, ale obfituje w wiele prozdrowotnych substancji. To bogate źródło przeciwutleniaczy (katechiny, taniny, kwasku chlorogenowego), bakterii probiotycznych, witamin (C oraz z grupy B) oraz pierwiastków (potasu, magnezu, wapnia, fosforu i żelaza). Wszystko to sprawia, że ocet jabłkowy ma wyjątkowe działanie, przez co może być stosowany w celu kuracji wzmacniających organizm.

Jakie są korzyści z picia octu jabłkowego? Czas je poznać.

Ma działanie antybakteryjne.

Pomaga pozbyć się infekcji grzybiczych.

Wspiera odporność dzięki probiotykom.

Reguluje poziom kwasu żołądkowego.

Normuje poziom cholesterolu i ciśnienia tętniczego.

Działa korzystnie na procesy trawienia i może ułatwić odchudzanie.

Oczywiście, wszystkie korzyści płynące z picia octu jabłkowego nie będą widoczne, jeśli prowadzimy niezdrowy tryb życia. Zdecydowaliśmy się na regularne picie octu jabłkowego? Zadbajmy również o zbilansowaną dietę, zerwijmy z używkami oraz włączmy w rytm dnia nawet niewielką aktywność fizyczną.

Ocet jabłkowy: Przeciwwskazania

Niestety, nie wszyscy mogą korzystać z dobrodziejstwa octu jabłkowego. Muszą zrezygnować z niej przede wszystkim ci, którzy borykają się z problemami trawiennymi, a w szczególności osoby cierpiące na chorobę wrzodową żołądka. Nie powinny korzystać z niego również osoby stale zażywające leki, kobiety w ciąży oraz w okresie laktacji. Podczas stosowania kuracji z octem jabłkowym, warto mieć stan zębów pod kontrolą i stale zasięgać opinii stomatologa, bo jednym ze skutków ubocznych stosowania specyfiku jest erozja szkliwa.

