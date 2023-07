Lato to świetny moment na przygotowanie zapasów, którymi w mroźne dni będziemy mogli pieścić nasze podniebienia. Wiele osób zaczyna przyrządzać ogórki kiszone, by po długim leżakowaniu w spiżarni cieszyły smakiem.

Jednak nie można również zapomnieć o przepysznych kompotach, które za kilka miesięcy nabiorą głębi smaku i aromatu. Jak zatem przyrządzić kompot z wiśni, by cieszyć się jego smakiem zimą? Przedstawiamy prosty, sprawdzony i co najważniejsze babciny przepis.

Babciny kompot z wiśni na zimę

Składniki:

4 kg wiśni z pestkami

2 kg cukru

2 l wody

Powyższe składniki pozwolą na przygotowanie sześciu, jednolitrowych słoików z kompotem.

Zdjęcie Wiśnie to jedne z najsmaczniejszych owoców sezonowych / 123RF/PICSEL

Wiśnie dokładnie myjemy pod bieżącą wodą i pozbywamy się ogonków. Następnie owoce przesypujemy do czystych słoików, zostawiając 2-3 cm miejsca od górnej warstwy wiśni do miejsca nałożenia nakrętki.

Do garnka wlewamy wodę i wsypujemy cukier - ilość dodanego cukru zależy od osobistych preferencji. Całość mieszamy i zagotowujemy. Słoiki wypełnione wiśniami zalewamy zagotowaną wodą z cukrem i dokładnie zakręcamy.

Zdjęcie Wiśnie smakują wybornie pod postacią kompotu / 123RF/PICSEL

Do naczynia wkładamy słoiki i do ¾ ich wysokości zalewamy je wodą o temperaturze zbliżonej do wody wlewanej do słoików. Zagotowujemy i pasteryzujemy przez kwadrans.

Po tym czasie słoiki wyjmujemy z naczynia i odkładamy do wystudzenia do góry dnem. Gdy słoiki będą już odpowiednio wystudzone, przenosimy je w chłodne, ciemne miejsce, gdzie powinny leżakować przez kilka miesięcy. Gotowe!