Spis treści: 01 Budyń owsiany: z powodzeniem zastąpi owsiankę

02 Budyń owsiany: fit. Jak zrobić?

03 Płatki owsiane: czy są zdrowe?

Owsianka jest idealnym wyborem na pierwsze śniadanie. Jej regularne spożywanie poleca się zwłaszcza osobom będącym na diecie, gdyż ta jest nie tylko lekkostrawna, ale posiada w swoim składzie także wiele cennych witamin i składników mineralnych, które pomagają zachować dobre samopoczucie.

Jak się okazuje, jeszcze lepszym wyborem będzie zdrowa przekąska, która z powodzeniem zastąpi nieco oklepaną już owsiankę. Mowa o budyniu owsianym, który stanowi świetną alternatywę dla tradycyjnego budyniu. Przygotowuje się go na bazie płatków owsianych, dowolnego mleka lub wody oraz ulubionych dodatków. Można jeść go zarówno na deser, jak i śniadanie. Sprawdzi się na ciepło i zimno. Jest wyjątkowo prosty w przygotowaniu.

Zdjęcie Płatki owsiane to bogate źródło witaminy B1, B5 oraz E / 123RF/PICSEL

Do przygotowania budyniu owsianego potrzebować będziemy:

5 łyżek płatków owsianych,

1/2 szklanki wody,

1 szklankę mleka.

Do garnka wlej wodę oraz mleko, wsyp płatki owsiane. Dla urozmaicenia możesz dodać do deseru cztery suszone daktyle oraz kakao. Gotuj na małym ogniu, co jakiś czas mieszając, do momentu aż płatki się rozpadną. Następnie zmiksuj całość blenderem do uzyskania gładkiej konsystencji budyniu. Gotowe.

Pamiętaj, że pyszny i zdrowy deser można posłodzić zarówno cukrem, jak i jego zamiennikami lub ulubionym syropem. Ten w wersji fit osłodź miodem lub daktylami.

Płatki owsiane, będące głównym składnikiem smacznej przekąski, zawierają w swoim składzie wiele witamin i minerałów oraz błonnika pokarmowego. Są również źródłem białka oraz nienasyconych kwasów tłuszczowych, które zapobiegają zakrzepom i zmniejszają ryzyko wystąpienia nadciśnienia krwi.

Płatki owsiane to bogate źródło witaminy B1, B5 oraz E, które wpływają na zdolność koncentracji, lepszy sen oraz pamięć. Zapobiegają również szybszemu starzeniu się organizmu. W swoim składzie posiadają także fosfor, wapń, magnez, krzem i cynk.

Po płatki owsiane nie powinny jednak sięgać osoby, które cierpią na nieswoiste choroby zapalne jelit.

