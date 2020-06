Coraz więcej z nas uważnie czyta etykiety i nie ma żadnych wątpliwości, że skład majonezu ze sklepowej półki często pozostawia wiele do życzenia. Nie oznacza to, że trzeba zrezygnować z tak lubianego dodatku do potraw. Najlepiej zrobić go samodzielnie.

Zdjęcie Zdaniem wielu, domowy majonez jest jeszcze smaczniejszy niż ten kupowany /123RF/PICSEL

Trudno wyobrazić sobie choćby sałatkę warzywną bez majonezu. Jest on zresztą bardzo lubiany przez dzieci, którym podoba się jego konsystencja i wyrazisty smak. Majonez bywa też często ciążową zachcianką wielu kobiet. Choćby z tych powodów warto przyjrzeć się bliżej konkretnemu produktowi, który podczas zakupów wyląduje w naszym koszyku.

Co można znaleźć w składzie majonezu? Chociażby szkodliwy przeciwutleniacz E385 (czyli disodowo-wapniową sól kwasu etylenodiaminotetraoctowego), cukier w dużych ilościach, oleje rafinowane oraz substancje zagęszczające.



Z drugiej strony, tak łatwo przygotować majonez własnoręcznie, że można się zdziwić, dlaczego wciąż tak mało osób się na to decyduje. Brak czasu to żadna wymówka.

Pamiętajmy, że domowy majonez nie zawiera konserwantów, dlatego nie róbmy dużych zapasów, przechowujmy go w lodówce i zjedzmy jak najszybciej. Najwygodniej przygotować go z wykorzystaniem blendera i wysokiego, dość wąskiego naczynia.

Siłą swojskiego przepisu jest prostota i minimalizm. Potrzebne będzie jedno żółtko jajka, dwie łyżeczki musztardy, 1,5 szklanki oleju roślinnego (np. słonecznikowego lub rzepakowego), szczypta soli, pieprzu i cukru.

Składniki (poza olejem) umieszczamy w naczyniu i blendujemy do czasu uzyskania jednolitej konsystencji, powoli dolewamy olej i miksujemy wszystko razem.