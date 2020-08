Zupa kurkowa

Zapach, który unosi się w domu w czasie gotowania tej zupy, jest nie do podrobienia. I natychmiast zaostrza apetyt. Nic dziwnego, kurki uchodzą za jedne z najsmaczniejszych grzybów, a zupa z ich dodatkiem jest po prostu wyborna.

Zdjęcie Kurki to przysmak sezonowy, dlatego zupą tą zwykle cieszymy się pod koniec lata /123RF/PICSEL

Składniki 3 garście kurek

1 cebula

1 ząbek czosnku

1 pęczek/tacka włoszczyzny

4-5 ziemniaków

100 ml śmietany 18 proc.

sól, pieprz

majeranek, tymianek

kurkuma

2 ziarenka ziela angielskiego

2 listki laurowe

2 łyżki masła

zielenina do posypania

1. Kurki opłukujemy pod bieżącą wodą. Umieszczamy je w miseczce, zasypujemy solą i zalewamy ciepłą/gorącą wodą (nie wrzątkiem). Odstawiamy przynajmniej na 30 min., po tym czasie wyławiamy grzybki przy pomocy sitka lub łyżki cedzakowej, a wodę odlewamy (piasek opadnie na dno miski). Czynność powtarzamy.



2. Włoszczyznę obieramy, myjemy, kroimy, wrzucamy do garnka razem z listkami laurowymi i nasionkami ziela angielskiego, gotujemy ok. 40 min., pod koniec gotowania doprawiamy.



3. Na patelni rozpuszczamy dwie łyżki masła. Dodajemy pokrojoną drobno cebulę, a gdy się zeszkli, dokładamy pokrojone kurki. Podsmażamy wszystko razem, aż kurki lekko zmiękną. Wówczas dodajemy rozdrobniony ząbek czosnku i smażymy całość kilka minut.



4. Zawartość patelni przesypujemy do garnka z ugotowanym bulionem, dodajemy obrane i pokrojone ziemniaki. Solimy. Gotujemy ok. 20 min., aż ziemniaki staną się miękkie.



5. Do 100 ml śmietany dodajemy niewielką ilość zupy, mieszamy i całość wlewamy do garnka. Doprawiamy kurkumą. Zupę podajemy z dodatkiem ulubionej zieleniny.